HOME FINANCE PROPERTY

4 Daerah Teramai di Kabupaten Cilacap

Hana Wahyuti , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |22:01 WIB
4 Daerah Teramai di Kabupaten Cilacap
Kota. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Empat daerah teramai di Kabupaten Cilacap perlu diketahui.

Dikenal sebagai yang paling luas Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap ternyata memiliki luas wilayah sekitar 6,2% dari total luas di Provinsi Jawa Tengah.

 BACA JUGA:

Ibukota Kabupaten Cilacap terletak di kota Cilacap. Cilacap merupakan wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

Diketahui Kabupaten Cilacap terdiri dari 24 Kecamatan, 4 diantaranya memiliki penduduk dengan jumlah terbanyak.

Berdasarkan BPS tahun 2022 jumlah penduduk secara keseluruhan di Kabupaten Cilacap mencapai 1.980.912 Jiwa.

 BACA JUGA:

Empat kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di atas disebut-sebut jadi teramai di Kabupaten Cilacap.

Lantas Kecamatan mana saja? Mengutip dari berbagai sumber, berikut 4 daerah teramai di Kabupaten Cilacap, Jumat(23/6/2023):

1. Majenang

Kecamatan Majenang duduki posisi paling teramai pertama di kabupaten Cilacap, diketahui total penduduk yang tinggal sebanyak 142.273 jiwa.

2. Kesugihan

Kecamatan kesugihan berada di urutan kedua yang teramai di Kabupaten Cilacap dengan total penduduk sebanyak 135.368 jiwa.

 

