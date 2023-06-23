Jadi Proyek Ideal, Ini Keunggulan KEK MNC Lido City

JAKARTA – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City di Bogor, Jawa Barat menjadi proyek ideal bagi lingkungan. KEK MNC Lido City memiliki banyak keunggulan.

Manager Land Aqucition dan Wakil Kepala Pengamanan Lahan MNC Lido City, Antoni Simanjuntak mengatakan, pengembangan KEK MNC Lido City akan menjadi proyek-proyek besar yang bisa menyerap banyak lapangan kerja.

"Lido ini sebenarnya suatu proyek yang ideal bagi lingkungan dan mungkin kawasan nanti ke depan," ucap Antoni dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk 'Bagaimana Dampak MNC Lido City Terhadap Lingkungan dan Kawasan Lingkungan Lido?', dikutip dari kanal YouTube Partai Perindo, Jumat (23/6/2023).

Menurutnya MNC Lido City akan menarik banyak wisatawan karena lokasinya yang strategis dan dekat dengan Jakarta.

"Selama ini orang selalu terkondisi dengan Puncak atau mungkin daerah wisata di Bandung dan segala macam. Lido ini yang sebenarnya paling ideal, dekat dengan Jakarta, gampang didatangi, aksesnya juga bagus, tapi belum dikembangkan. Nah mungkin saatnya ini kita kembangkan menjadi yang lebih baik," ujarnya.