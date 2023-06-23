Ayo Ikutan! Tebak Fitur MotionPay dan Menangkan Hadiah Giveaway Rp1,5 Juta

JAKARTA - Transformasi digital memungkinkan manusia untuk memanfaatkan teknologi di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal keuangan. Kini, telah hadir uang elektronik yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai.

MotionPay, aplikasi uang elektronik yang menyediakan berbagai layanan keuangan, bekerja sama dengan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) untuk mendukung penggunaan QRIS.

Direktur Komersial Jalin Eko Dedi Rukminto mengungkapkan jalin terus mendorong upaya penggunaan QRIS yang lebih masif di tengah masyarakat dan Jalin senang dapat berkolaborasi dengan MotionPay.

“Hal ini untuk mendorong akselerasi sistem pembayaran digital di tanah air melalui QRIS yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal," katanya, Jumat (23/6/2023).

Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo menyampaikan, melalui kerja sama ini, MotionPay dan Jalin diharapkan memberikan layanan QRIS yang dapat mendukung aktivitas Anda sehari-hari.