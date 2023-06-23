Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ayo Ikutan! Tebak Fitur MotionPay dan Menangkan Hadiah Giveaway Rp1,5 Juta

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |09:35 WIB
Ayo Ikutan! Tebak Fitur MotionPay dan Menangkan Hadiah <i>Giveaway</i> Rp1,5 Juta
MotionPay (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Transformasi digital memungkinkan manusia untuk memanfaatkan teknologi di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal keuangan. Kini, telah hadir uang elektronik yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai.

MotionPay, aplikasi uang elektronik yang menyediakan berbagai layanan keuangan, bekerja sama dengan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) untuk mendukung penggunaan QRIS.

Direktur Komersial Jalin Eko Dedi Rukminto mengungkapkan jalin terus mendorong upaya penggunaan QRIS yang lebih masif di tengah masyarakat dan Jalin senang dapat berkolaborasi dengan MotionPay.

“Hal ini untuk mendorong akselerasi sistem pembayaran digital di tanah air melalui QRIS yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal," katanya, Jumat (23/6/2023).

Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo menyampaikan, melalui kerja sama ini, MotionPay dan Jalin diharapkan memberikan layanan QRIS yang dapat mendukung aktivitas Anda sehari-hari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/278/3170079/mnc_digital-8t5J_large.jpg
MNC Digital (MSIN) Kantongi Persetujuan Private Placement Maksimal 10 Persen Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169456/mnc_guna-vr5Q_large.png
Unit Usaha Syariah MNC Leasing Mendapatkan Pendanaan dari Bank BPD Kalsel, Mudahkan Masyarakat yang Ingin Haji dan Umroh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167786/mnc_forum-nH0j_large.jpg
MNC Tourism (KPIG) Siap Bawa Pariwisata Indonesia ke Panggung Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167779/mnc_forum-7yH5_large.jpg
MNC Forum ke-80 Digelar, Bahas Pengembangan Bisnis Pariwisata hingga Pemanfaatan Teknologi Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/622/3167087/motionpay-AVgx_large.jpg
MotionPay & KirimUang.com Resmi Diluncurkan di Bazaar Nusantara 2025, Mudahkan Pengiriman Uang dan Transaksi QRIS Cross Border
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/278/3165199/bcap-rJnA_large.jpg
BCAP Masuk FTSE Global Equity Index
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement