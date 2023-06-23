Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Pemilik EDC, Apa Saja yang Harus Diperhatikan Agar Mesin Tidak Dicabut?

Widi Agustian , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |16:00 WIB
Pemilik EDC, Apa Saja yang Harus Diperhatikan Agar Mesin Tidak Dicabut?
Ilustrasi EDC. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Electronic Data Capture (EDC) menjadi sebuah alat pembayaran yang diandalkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) saat ini. Transaksi menjadi lebih mudah dengan mesin EDC dan hal ini tentu akan meningkatkan daya saing usahanya.

Tetapi, ada hal-hal tertentu yang membuat EDC bisa dicabut oleh penerbitnya. Salah satunya adalah faktor produktivitas dari EDC itu sendiri.

 BACA JUGA:

"Produktif kalau setiap bulan transaksi Rp15 juta," kata Regional Micro Banking Head BRI Regional Office Jakarta II Misnadin saat berbincang dengan Okezone di Bank BRI Kantor Wilayah Kanwil DKI Jakarta II, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Dia menjelaskan, evaluasi terhadap merchant EDC akan dilakukan pihaknya setiap tiga bulan. Jika transaksi kurang dari Rp15 juta, evaluasi ini akan menentukan apakah EDC akan dicabut atau tidak.

 BACA JUGA:

"Kalau kurang (dari nilai transaksi Rp15 juta), kita akan melakukan kunjungan berlapis," jelas dia.

Jika hasil dari kunjungan itu terlihat toko UMKM tersebut memang sepi, pihaknya akan melakukan pendampingan. "Kalau sepi, kita akan buat program," jelas dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bank BRI BRI edc UMKM
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/455/3174141/motogp-5CGs_large.jpeg
UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173924/difabel-GNiz_large.jpg
Penyandang Disabilitas Berhak Memperoleh Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916/umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172899/umkm-oeHx_large.jpg
Program Desa EMAS MNC Peduli, UMKM Harap Dukungan Pemasaran-Perluasan Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172873/umkm-G5qv_large.jpg
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172872/umkm-kPW9_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo: UMKM Hadapi Tantangan Klasik, Desa EMAS Jadi Solusi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement