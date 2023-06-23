Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Pelaku UMKM Mau Ajukan Kredit Komersil Modal Kerja? Cukup Klik BRImo

Widi Agustian , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |16:08 WIB
Pelaku UMKM Mau Ajukan Kredit Komersil Modal Kerja? Cukup Klik BRImo
Regional Micro Banking Head Bank BRI Regional Office Jakarta II Misnadin. (Foto: Widi A/Okezone)
JAKARTA - Tranformasi digital di sektor layanan perbankan semakin canggih. Nasabah pun kini tidak perlu repot-repot ke kantor bank untuk mendapatkan layanan.

Salah satu inovasi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) adalah dengan pengajuan pinjaman secara online. Dengan menggunakan aplikasi BRImo, nasabah bisa mendapatkan pinjaman tanpa harus repot.

Pinjaman ini juga bisa dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan kredit komersil modal kerja.

Regional Micro Banking Head BRI Regional Office Jakarta II Misnadin menjelaskan, BRImo sangat mempermudah nasabah dalam bertransaksi. "Semua kebutuhan bisa dilakukan lewat BRIimo. Termasuk aplikasi permohonan pinjaman," kata dia saat berbincang dengan Okezone di Bank BRI Kantor Wilayah Kanwil DKI Jakarta II, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Dia menjelaskan, di dalam aplikasi itu, nasabah bisa mengajukan pinjaman komersil. Di mana pinjaman ini termasuk komersil modal kerja. Juga ada pinjaman komersil investasi dan pinjaman konsumtif.

Selain itu, ada juga informasi mengenai sisa angsuran yang harus dibayarkan di aplikasi tersebut.

"Ada menu aplikasi pinjaman. Di aplikasi pinjaman itu, dipencet langsung keluar berapa sisa angsuran terlihat. Nanti saldo terlihat, sisa pinjaman saudara sekian," kata dia.

Angsuran ini pun, kata dia, bisa dibayar langsung melalui sistem di aplikasi BRImo. "Bisa angsur via sistem," ucap dia.

Topik Artikel :
BRImo BRI Bank BRI UMKM
