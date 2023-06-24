Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Kebakaran, Investor Pilih Obligasi dan Dolar

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |07:21 WIB
Wall Street Kebakaran, Investor Pilih Obligasi dan Dolar
Wall Street Ditutup Melemah. (foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street jatuh di akhir perdagangan minggu ini. Hal tersebut karena kekhawatiran bank-bank sentral global menaikkan suku bunga acuan lebih lanjut di tahun.

Aset-aset safe-haven pun menguat karena taruhan bahwa pengetatan moneter yang lebih besar dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global.

Indeks Dow Jones Industrial Average merosot 219,28 poin atau 0,65% menjadi 33.727,43 poin. Indeks S&P 500 kehilangan 33,56 poin atau 0,77% menjadi 4.348,33 poin. Indeks Komposit Nasdaq tergelincir 138,09 poin atau 1,01% 13.492,52 poin.

11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan utilitas memimpin penurunan kehilangan 1,51%. Sektor jasa-jasa komunikasi membukukan penurunan terlemah, jatuh 0,25%.

Saham-saham AS jatuh pada Jumat (23/6/2023) karena investor mencari tempat berlindung yang aman di obligasi dan dolar di tengah gelombang kenaikan suku bunga global dan pernyataan hawkish dari para gubernur bank sentral.

Beberapa analis percaya bahwa pengetatan yang berlebihan akan menyebabkan kemerosotan ekonomi yang tajam secara global, menyusul kenaikan suku bunga di Inggris, Turki, Swiss dan Norwegia pada Kamis (22/6/2023).

Analis Pasar OANDA, Edward Moya mengatakan, saham-saham AS merosot terseret prospek pertumbuhan global yang terus memburuk. Risiko penurunan ekonomi yang lebih tajam lebih besar untuk Eropa daripada untuk Amerika Serikat, sehingga dapat menjaga dukungan dolar dalam jangka pendek, pemasok jasa perdagangan daring multi-aset.

"Ini adalah minggu yang buruk untuk saham dan itu mulai mengurai banyak perdagangan teknologi berkapitalisasi besar. Nasdaq semakin terpukul karena perdagangan AI (kecerdasan buatan) melihat aksi ambil untung yang signifikan," kata Moya, dikutip dari Antara, Sabtu (24/6/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement