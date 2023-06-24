Deretan 10 Saham Paling Cuan Minggu Ini, FMII Naik hingga 52%

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada 10 saham terbaik di tengah menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan ini.
IHSG turun 12,53 poin atau melemah 0,19% ke level 6.639,73 pada penutupan perdagangan Jumat (23/6/2023).
Adapun demikian, dalam sepekan ini seluruh sektor tercatat mengalami pelemahan. Energi melemah 0,44%, bahan baku 1,08%, industri 0,90%, nonsiklikal 0,51%, siklikal 0,70%, kesehatan 1,60%, keuangan 0,11%, properti 0,87%, teknologi 4,26%, infrastruktur0,79% dan transportasi 0,34%.
Berdasarkan data BEI, Sabtu (24/4/2023), berikut 10 saham paling cuan atau top gainers sepekan:
1. PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) naik 52,32% di Rp1.150 dari Rp755.
2. PT Ulima Nitra Tbk (UNIQ) menguat 37,14% di Rp144 dari Rp105.
3. PT Metro Realty Tbk. (MTSM) naik 33,10% di Rp386 dari Rp290.
4. PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) tumbuh 27,91% di Rp825 dari Rp645.
5. PT Grand House Mulia Tbk. (HOMI) menguat 24,56% di Rp710 dari Rp570.