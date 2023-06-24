10 Saham Top Losers Pekan Ini, Berikut Daftarnya

, Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |12:39 WIB

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia mencatat sejumlah penurunan saham di pekan ini. Ada 10 saham seperti DEWI, BEBS hingga PADI yang terkoreksi

Adapun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga turun 12,53 poin atau melemah 0,19% ke level 6.639,73 pada penutupan perdagangan Jumat (23/6/2023).

Berdasarkan data BEI, Sabtu (24/4/2023), berikut barisan 10 saham top losers sepekan:

1. PT Dewi Shri Farmindo Tbk (DEWI) turun 54,55% di Rp150 dari Rp330.

2. PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) melemah 39,76% di Rp50 dari Rp83.

3. PT Global Sukses Solusi Tbk (RUNS) koreksi 39,55% di Rp81 dari Rp134.

4. PT Aksara Global Development Tbk (GAMA) tertekan 36,36% di Rp21 dari Rp33

5. PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. (EPAC) melemah 35,48% di Rp20 dari Rp31.