HOME FINANCE MARKET UPDATE

IDX Channel Gelar Golf Tournament untuk Jalin Silahturahmi Pelaku Industri Pasar Modal

Heri Purnomo , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |13:11 WIB
IDX Channel Gelar Golf Tournament untuk Jalin Silahturahmi Pelaku Industri Pasar Modal
IDX Channel Kembali Menggelar Golf Tournament. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - IDX Channel kembali menggelar Golf Tournament untuk kedua kalinya. Setelah sebelumnya sukses digelar pada 2021.

Direktur Operasional IDX Channel Masirom mengatakan, tujuan diadakan tournament golf oleh IDX Channel sebagai sarana silaturahmi bagi para pelaku pasar modal di Indonesia.

"Event yang yang bertujuan sebagai sarana olahraga di antara para pelaku industri pasar modal," katanya di Sedayu Indah Golf, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Adapun pada tahun ini, antusiasme para pelaku pasar modal mengikuti kegiatan ini tinggi sekali. Di mana pada IDX Channel Golf Tournament saat ini mencatat jumlah peserta lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Tercatat 140 peserta yang mendaftarkan diri.

Peserta yang terdaftat di antaranya Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono, Direktur BEI Irvan Susandy, Komisaris Utama BMRI Hoesen dan para pejabat teras BUMN maupun peserta umum lainnya.

