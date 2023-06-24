Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pelaku Pasar Modal Kumpul Bareng di Lapangan Golf

Heri Purnomo , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |13:36 WIB
Pelaku Pasar Modal Kumpul Bareng di Lapangan Golf
IDX Channel Kembali Menggelar Golf Tournament. (Foto: Okezone.com/Jointventure)
A
A
A

JAKARTA - IDX Channel berencana melangsungkan kegiatan Golf Tournament pada Semester II-2023. Di mana pada penyelenggaran sebelumnya berlangsung dengan sukses.

Direktur Operasional IDX Channel Masirom mengatakan, rencana tersebut dilakukan lantaran IDX Channel Golf Tournament sukses diselenggarakan dengan melihat antusias pelaku pasar modal yang tinggi.

Event kali ini diikuti 140 peserta, di antara Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono, Direktur BEI Irvan Susandy Komisaris Utama BMRI Hoesen dan para pejabat teras BUMN maupun peserta umum lainnya.

Bahkan masih banyak para pelaku pasar modal yang tertarik mengikuti kegiatan ini. Akan tetapi kuota yang telah terpenuhi sehingga tidak bisa ikut.

Oleh karenya, IDX Channel berencana akan melakukan kegiatan Golf Tournament di semester depan.

"Kita senang sekali melihat antusiasme peserta. Di next semester kita juga akan menyelenggarakan acara serupa dengan konsep tema yang berbeda untuk mengakomodir antusiasme yang tidak tertampung tadi," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/278/3174384/saham_top_losers-xis0_large.jpg
10 Saham yang Paling Tertekan Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/278/3174377/saham_top_gainers-98xo_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini, Ada yang Meroket 226 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/278/3173234/ipo_emiten_di_bei-BNXJ_large.jpg
BEI: 11 Perusahaan Antre IPO Akhir September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/278/3171406/waran_terstruktur_bei-dTfY_large.jpg
Transaksi Waran Terstruktur di BEI Capai Rp731,58 Miliar hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/278/3169697/saham_top_losers-oyX4_large.jpg
Deretan Saham Top Losers Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/278/3169692/saham_top_gainers-ChMJ_large.jpeg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Melesat hingga 165 persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement