Pelaku Pasar Modal Kumpul Bareng di Lapangan Golf

JAKARTA - IDX Channel berencana melangsungkan kegiatan Golf Tournament pada Semester II-2023. Di mana pada penyelenggaran sebelumnya berlangsung dengan sukses.

Direktur Operasional IDX Channel Masirom mengatakan, rencana tersebut dilakukan lantaran IDX Channel Golf Tournament sukses diselenggarakan dengan melihat antusias pelaku pasar modal yang tinggi.

BACA JUGA: IDX Channel Gelar Golf Tournament untuk Jalin Silahturahmi Pelaku Industri Pasar Modal

Event kali ini diikuti 140 peserta, di antara Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono, Direktur BEI Irvan Susandy Komisaris Utama BMRI Hoesen dan para pejabat teras BUMN maupun peserta umum lainnya.

Bahkan masih banyak para pelaku pasar modal yang tertarik mengikuti kegiatan ini. Akan tetapi kuota yang telah terpenuhi sehingga tidak bisa ikut.

Oleh karenya, IDX Channel berencana akan melakukan kegiatan Golf Tournament di semester depan.

"Kita senang sekali melihat antusiasme peserta. Di next semester kita juga akan menyelenggarakan acara serupa dengan konsep tema yang berbeda untuk mengakomodir antusiasme yang tidak tertampung tadi," katanya.