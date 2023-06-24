Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ini Dia Pemenang IDX Channel Golf Tournament 2023

Heri Purnomo , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |16:31 WIB
Ini Dia Pemenang IDX Channel Golf Tournament 2023
IDX Channel Kembali Menggelar Golf Tournament. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - IDX Channel Golf Tournament telah selesai digelar. Antusias para peserta yakni pelaku pasar modal Indonesia sangat tinggi dalam acara tersebut. 

Turnamen golf 2023 yang digelar IDX Channel menjadi sarana silaturahmi bagi para pelaku pasar modal di Indonesia.

Acara ini tidak hanya sebagai silaturahmi tetapi juga terdapat beberapa pemenang terpilih dengan berbagai kategori dan masing-masing mendapatkan hadiah yang menarik.

Untuk kategori Best Gross Overal dimenangkan oleh Nicholas Hanson dengan Gross 67, Handicap 2, Net 65. Kemudian untuk Best Neet Overal dimenangkan oleh Danny dengan Gross 71, Handicap 5, Net 66.

Kemudian untuk Flight A kategori Best Gross dimenangkan oleh Yusfiannur, Best Nett I dimenangkan oleh Teddy Isman dan Best Nett II dimenangkan oleh Hakim.

Selanjutnya untuk Flight B kategori Best Gross dimenangkan oleh Hasan Fauzi, Best Nett I dimenangkan oleh Michael Setjoadi dan Best Nett II dimenangkan oleh Budi Burhan.

Sementara untuk Flight Ladies kategori Best Nett I dimenangkan oleh Laurent dan Best Nett II dimenangkan oleh Nina.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/278/3174384/saham_top_losers-xis0_large.jpg
10 Saham yang Paling Tertekan Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/278/3174377/saham_top_gainers-98xo_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Gainers Pekan Ini, Ada yang Meroket 226 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/278/3173234/ipo_emiten_di_bei-BNXJ_large.jpg
BEI: 11 Perusahaan Antre IPO Akhir September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/278/3171406/waran_terstruktur_bei-dTfY_large.jpg
Transaksi Waran Terstruktur di BEI Capai Rp731,58 Miliar hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/278/3169697/saham_top_losers-oyX4_large.jpg
Deretan Saham Top Losers Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/278/3169692/saham_top_gainers-ChMJ_large.jpeg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Melesat hingga 165 persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement