Ini Dia Pemenang IDX Channel Golf Tournament 2023

JAKARTA - IDX Channel Golf Tournament telah selesai digelar. Antusias para peserta yakni pelaku pasar modal Indonesia sangat tinggi dalam acara tersebut.

Turnamen golf 2023 yang digelar IDX Channel menjadi sarana silaturahmi bagi para pelaku pasar modal di Indonesia.

Acara ini tidak hanya sebagai silaturahmi tetapi juga terdapat beberapa pemenang terpilih dengan berbagai kategori dan masing-masing mendapatkan hadiah yang menarik.

Untuk kategori Best Gross Overal dimenangkan oleh Nicholas Hanson dengan Gross 67, Handicap 2, Net 65. Kemudian untuk Best Neet Overal dimenangkan oleh Danny dengan Gross 71, Handicap 5, Net 66.

Kemudian untuk Flight A kategori Best Gross dimenangkan oleh Yusfiannur, Best Nett I dimenangkan oleh Teddy Isman dan Best Nett II dimenangkan oleh Hakim.

Selanjutnya untuk Flight B kategori Best Gross dimenangkan oleh Hasan Fauzi, Best Nett I dimenangkan oleh Michael Setjoadi dan Best Nett II dimenangkan oleh Budi Burhan.

Sementara untuk Flight Ladies kategori Best Nett I dimenangkan oleh Laurent dan Best Nett II dimenangkan oleh Nina.