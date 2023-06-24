BEI Apresiasi IDX Channel Golf Tournament 2023

JAKARTA - IDX Channel usai menggelar Golf Tournament 2023 untuk para pelaku pasar modal. Acara ini dilaksanakan di Sedayu Indah Golf, Pantai Indah Kapuk.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia Irvan Susandy mengatakan, acara golf ini merupakan langkah bagus mempererat silaturahmi antar para pelaku pasar modal di Indonesia. Dirinya pun berharap IDX Channel Golf Tournament tidak berhenti sampai di sini, melainkan bisa dilakukan secara rutin.

"Saya harapkan ke depan IDX Channel bisa mengadakan acara ini secara rutin dan IDX Channel semakin berperan dalam Pasar Modal Indonesia," katanya.

BACA JUGA: Ini Dia Pemenang IDX Channel Golf Tournament 2023

Di tempat yang sama, Komisaris Utama PT Pefindo Biro Kredit Hasan Fawzi berhasil memenangkan Flight B kategori Best Gross IDX Channel Golf Tournament 2023. Dirinya pun merasa senang dengan diadakannya kegiatan ini.

"Ya ini kan kedua ya, tapi kalau saya lihat makin bagus penyelenggaraannya, peserta beragam. Harapannya acara ini jangan sampai berhenti dan diteruskan lagi dan melibatkan berbagai unsur lebih banyak lagi supaya dalam suasana yang tidak terlalu formal kita tetap bisa ketemu dan ngobrol enak," katanya.

BACA JUGA: Ini Dia Pemenang IDX Channel Golf Tournament 2023

Acara ini tidak hanya sebagai silaturahmi tetapi terdapat beberapa pemenang terpilih dengan berbagai kategori dan masing-masing mendapatkan hadiah yang menarik.

Untuk kategori Best Gross Overal dimenangkan oleh Nicholas Hanson dengan Gross 67, Handicap 2, Net 65. Kemudian untuk Best Neet Overal dimenangkan oleh Danny dengan Gross 71, Handicap 5, Net 66.

Kemudian untuk Flight A kategori Best Gross dimenangkan oleh Yusfiannur, Best Nett I dimenangkan oleh Teddy Isman dan Best Nett II dimenangkan oleh Hakim.

Selanjutnya untuk Flight B kategori Best Gross dimenangkan oleh Hasan Fauzi, Best Nett I dimenangkan oleh Michael Setjoadi dan Best Nett II dimenangkan oleh Budi Burhan.