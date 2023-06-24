Harga Minyak Brent dan WTI Turun karena Kenaikan Suku Bunga Bank Sentral Dunia

JAKARTA - Harga minyak mentah turun di akhir perdagangan minggu ini. Hal tersebut karena pelaku pasar tetap khawatir atas prospek permintaan minyak.

Di sisi lain, harga minyak turun karena kenaikan suku bunga yang dapat melemahkan permintaan meskipun ada tanda-tanda pasokan yang lebih ketat.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus tergelincir USD0,35 atau 0,50% menjadi USD69,16 per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus merosot USD0,29 0,39% menjadi USD73,85 per barel di London ICE Futures Exchange.

"Dua kenaikan suku bunga AS lagi dalam tahun ini adalah proyeksi yang sangat masuk akal," menurut Presiden Federal Reserve San Francisco, Mary Daly, dikutip dari Antara, Sabtu (24/6/2023).

Kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Inggris juga memicu likuidasi dana dan produsen energi bergerak ke mentalitas lindung nilai sekarang.

Suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya pinjaman untuk bisnis dan konsumen, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi permintaan minyak.

Penghindaran risiko di kalangan investor juga mendorong nilai dolar AS, yang menekan harga minyak dengan membuat komoditas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.