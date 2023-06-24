Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Anjlok 2%, Penurunan Terendah Sejak Januari 2023

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |10:05 WIB
Harga Emas Anjlok 2%, Penurunan Terendah Sejak Januari 2023
Harga Emas Turun Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas naik pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Kenaikan ini pun menghentikan kerugian selama tiga hari berturut-turut di tengah kenaikan suku bunga mengejutkan oleh bank-bank sentral global.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange naik USD5,90 atau 0,31% menjadi USD1.929,60 dolar AS per ounce. Sebelumnya emas mengalami koreksi harga hingga menyentuh level terendah dalam tiga bulan.

Oleh karena itu, pada perdagangan minggu ini, emas COMEX berakhir merosot 2,0% atau menjadi penurunan paling tajam sejak akhir Januari. Pada Juni, kontrak berjangka turun 2,6% setelah penurunan 1,8% untuk Mei.

Terlepas dari kerugian bulanan tersebut, emas masih naik lebih dari 5,0% pada tahun ini.

Emas terpukul karena dolar rebound setelah Bank Sentral Inggris (BoE) menaikkan suku bunga setengah persentase poin atau dua kali lebih banyak dari perkiraan.

Suku bunga utama Inggris sekarang sebesar 5,0% atau tertinggi sejak 2008 setelah kenaikan suku bunga terbesar sejak Februari.

BoE telah menaikkan suku bunga selama 13 kali berturut-turut mengikuti jejak Federal Reserve, yang telah membawa suku bunga AS ke puncak 5,25% dengan 10 putaran pengetatan berturut-turut. The Fed sendiri mengindikasikan ingin menaikkan suku bunga lagi setidaknya dua kali lagi sebelum tahun berakhir.

"Jika swap berjangka mulai percaya bahwa Fed kemungkinan akan memberikan dua kenaikan suku bunga lagi, emas bisa tetap rentan," kata Analis OANDA, Ed Moya, dikutip dari Antara, Sabtu (24/6/2023).

“Namun, jika penghindaran risiko menjadi liar, emas dapat melihat beberapa arus pelarian ke aset aman," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/622/3174888/emas_antam-NBwg_large.jpg
Harga Emas Logam Mulia Berpotensi Tembus Rp2,3 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174716/harga_emas_antam-NFdi_large.jpg
Cetak Rekor Lagi! Harga Emas Antam Naik Jadi Rp2.250.000 per Gram, Buyback Rp2.098.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174573/harga_emas_antam-9a1A_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 5 Oktober Usai Cetak Rekor Tertinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174151/harga_emas-DJO0_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan, Masih Dijual Rp2.235.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173927/emas_antam-9qOC_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 2 Oktober 2025, Buyback Turun Rp2.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173649/emas_antam-apjM_large.jpg
Cetak Rekor! Harga Emas Antam Naik Lagi Jadi Rp2.237.000 per Gram, Buyback Rp2.084.000
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement