HOME FINANCE HOT ISSUE

Evakuasi Pesawat SAM Air Kembali Dilakukan Hari Ini

Heri Purnomo , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |07:06 WIB
Evakuasi Pesawat SAM Air Kembali Dilakukan Hari Ini
Pesawat SAM Air Jatuh di Pegunungan Papua. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Evakuasi Pesawat Semuwa Aviasi Mandiri (SAM Air) kembali dilakukan hari ini.

Di mana sebelumnya pesawat PK-SMW Tipe Cessna Grand Caravan C208B dilaporkan telah hilang kontak dalam perjalanan menuju Bandara Ilaga pada Jumat 23 Juni 2023.

Berdasarkan keterangan dari AirNav Sentani, pada 15.15 WIT anggota pos SAR Wamena bersama bersama Potensi sar menggunakan Heli Intan melakukan pencarian searcing dan berhasil menemukan bangkai pesawat dengan kondisi melengeluarkan asap.

Akan tetapi karena kondisi cuaca yang buruk di lapangan, proses evakuasi akan dilakukan pada hari ini.

"Karena faktor cuaca dan kondisi di lapangan, Kasiops, Kepala Pencarian dan Pertolongan Jayapura, akan berkoordinasi bersama Lanud Silas Papre menggunakan heli dari Auri untuk melakukan evakuasi besok hari," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (23/6/2023).

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
