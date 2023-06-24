Mendag: Jakarta Muslim Fashion Week Bisa Dorong Indonesia Jadi Negara Maju

Mendag Sebut Jakarta Muslim Fashion Week Bisa Majukan Indonesia. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Kementrian Perdagangan menilai gelaran Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) dapat menjadi salah satu upaya untuk menjadikan Indonesia negara maju.

Oleh karena itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengajak semua pihak yang terlibat untuk dapat saling bahu-membahu membangun ekosistem industri fashion muslim ini.

BACA JUGA: Sandiaga Uno Sebut Ajang Jakarta Muslim Fashion Week 2024 Buka Peluang Indonesia Jadi Pusat Modest Fesyen Dunia

"Jadi jika pemerintah saja yang berusaha tidak cukup, kita harus membangun ekosistemnnya dengan memanfaatkan anak muda selaku SDM yang berkualitas, jadi ekosistemnya ini yang harus kita bangun," ujarnya, Sabtu (24/6/2023).

Zulhas menambahkan, dengan memperkuat ekosistem tersebut maka gelaran JMFW dapat berdampak luas hingga menghasilkan efek berlipat pada perekonomian Tanah Air.

"Yang pasti Kemendag akan mendukung sekuat yang kita bisa, tentu untuk kemajuan Indonesia" tegasnya.

Untuk informasi, JMFW 2024 akan diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada 19-21 Oktober 2023 di sela gelaran Trade Expo Indonesia (TEI).