Harga Cabai, Bawang Putih hingga Ayam Naik Jelang Idul Adha

JAKARTA - Sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan menjelang perayaan hari raya Idul Adha.

Dilansir dari data Informasi Pangan Jakarta, Sabtu (24/6/2023), untuk wilayah DKI Jakarta, sejumlah barang komoditas mengalami kenaikan, khususnya daging.

"Harga daging sapi has (paha belakang) mencapai Rp145.238 per kg, harga ini naik Rp5 dari posisi 22 Juni 2023," demikian dikutip MNC Portal Indonesia dari laman Harga Rata-Rata Komoditas Informasi Pangan Jakarta di Jakarta.

Sementara itu, harga daging kambing naik Rp615 menjadi Rp146 ribu per kg dibandingkan posisi 22 Juni 2023. Harga daging sapi murni (semur) di sisi lain tetap stabil di Rp140 ribu per kg.

Harga ayam broiler (ras) juga mengalami kenaikan Rp528 menjadi Rp41.195 per ekor. Harga beras sentra I atau premium mengalami kenaikan menjadi Rp13.205 per kg, naik Rp126 dari posisi 22 Juni 2023.

Kenaikan harga juga terjadi di sejumlah komoditas cabai dan bawang. Harga rata-rata cabai merah keriting tercatat sebesar Rp36.697 per kg, naik Rp311 dari posisi 22 Juni 2023.

"Harga cabai merah besar (TW) capai Rp46.440 per kg dan harga cabai rawit merah mencapai Rp44.642 per kg, masing-masing mengalami kenaikan Rp1.254 dan Rp892 dibandingkan posisi 22 Juni 2023," sambung laman tersebut.

Di sisi lain, harga cabai rawit hijau mengalami kenaikan Rp682 menjadi Rp43.023 per kg. Harga bawang merah per 23 Juni 2023 menjadi Rp45.139 per kg, naik Rp980 dari harga sebelumnya pada 22 Juni 2023.

"Harga bawang putih naik Rp315, menjadi Rp38.860 per kg per 23 Juni 2023," tambahnya.