Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut: Sampai Hari Ini Belum Ada Ekspor Pasir Laut

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |09:14 WIB
Luhut: Sampai Hari Ini Belum Ada Ekspor Pasir Laut
Luhut Tegaskan Belum Ada Ekspor Pasir Laut. (Foto: Okezone.com/Marves)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan belum ada ekspor pasir laut hingga saat ini. Pasalnya, pemerintah memprioritaskan sedimen laut digunakan untuk reklamasi di dalam negeri.

“Baca baik-baik itu PP, belum ada itu ekspor,” tegas Luhut, dikutip dari Antara, Sabtu (24/6/2023).

Luhut juga menampik isu bahwa ekspor pasir laut berhubungan dengan potensi investasi Singapura di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Nggak ada urusannya ke situ. Baca itu PP-nya baik-baik. Itu sampai hari ini Permendag masih melarang ekspor,” katanya.

Luhut menyebut kalaupun nantinya ekspor dilakukan, aturannya pun akan sangat ketat, termasuk melalui audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kalau ekspor dilakukan, itu adalah pendalaman alur. Jadi sedimen itu yang digunakan dan itu diaudit oleh BPKP dan sekarang itu kita prioritaskan kepada reklamasi di kita sendiri. Dan belum ada itu ekspor,” tegasnya.

Sejak diteken pada 15 Mei 2023, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menjadi perhatian publik. Pasalnya, dalam PP tersebut memang disebutkan soal diperbolehkannya ekspor sedimentasi berupa pasir laut.

Berdasarkan salinan PP 26/2023 Pasal 9 ayat 2, disebutkan bahwa pemanfaatan sedimentasi berupa pasir laut digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha dan/atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171983/ri_uni_eropa-fE4d_large.jpg
Produk Ekspor RI Bebas Tarif di Uni Eropa pada 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167191/pelabuhan-aw5W_large.jpg
RI Perluas Akses Pasar Produk ke Timor Leste
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166826/pelabuhan-V7w2_large.jpg
Ekspor Indonesia Tembus USD24,75 Miliar di 2025, Naik 9,8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160340/sawit-F2Kn_large.jpg
Ekspor Tekstil hingga Sawit Indonesia ke Eropa Bebas Tarif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/320/3156526/ekspor_indonesia-mQEa_large.jpg
Pengusaha Sebut Tarif Impor 19% Trump Dongkrak Ekspor Sepatu Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/320/3156257/ri_negosiasi_tarif_impor_trump-MKDW_large.jpg
RI Nego Tarif 0 Persen Ekspor CPO, Kopi, hingga Nikel ke AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement