HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia Dibanjiri Modal Asing Rp2,2 Triliun dalam Sepekan

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |10:15 WIB
Aliran Modal Asing Masuk ke Indonesia.
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat modal asing masuk bersih mencapai Rp2,22 triliun ke pasar keuangan Indonesia dalam satu pekan ini atau di periode 19-22 Juni 2023.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, modal asing yang masuk mayoritas menuju ke pasar surat berharga negara (SBN) sebesar Rp3,26 triliun. Namun, terdapat modal asing keluar senilai Rp1,05 triliun dari pasar saham domestik.

Secara keseluruhan, tercatat modal asing keluar bersih (nett outflow) di pasar keuangan sejak Januari 2023 hingga 22 Juni 2023, yakni di pasar SBN sebesar Rp81,97 triliun dan di pasar saham Rp14,48 triliun. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (24/6/2023).

Meski aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan Tanah Air deras, nilai tukar rupiah dibuka melemah pagi ini, yakni di level (bid) Rp14.960 per dolar AS, dari yang ditutup pada level Rp14.935 per dolar AS pada Kamis (22/6).

Pelemahan rupiah nampaknya disebabkan oleh penguatan dolar AS, yang tercermin dari naiknya indeks dolar AS (DXY) ke level 102,39.

DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama lainnya, yaitu euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

