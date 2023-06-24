Luhut Sebut Pertamina Bakal Bangun Kilang Minyak di Kenya

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan PT Pertamina (Persero) akan membangun kilang minyak (refinery) di Kenya.

"Tadi mengenai Afrika. Jadi Pertamina akan masuk, diminta oleh Kenya untuk membangun oil refinery di sana. Karena mereka captive. Kemudian kita melihat ada peluang membawa minyak mentahnya juga ke Indonesia," kata Luhut, dikutip dari Antara, Sabtu (24/6/2023).

Adapun opsi untuk bisa mengimpor minyak bumi Kenya ke Indonesia dilakukan menyusul kebutuhan BBM yang masih tinggi di Tanah Air.

"Minyak mereka yang ke kita, karena kita masih perlu," imbuhnya.

Karena masih dibahas, Luhut mengaku belum tahu potensi produksi kilang yang akan dibangun di Kenya.

"Belum tahu, tadi kita masih finalisasi, masih ketemu lagi kalau nggak keliru," katanya.

Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Nairobi, Kenya, Januari 2023 lalu, Luhut mengajak Presiden Kenya William Samoei Ruto untuk bersama-sama meningkatkan kerja sama ekonomi yang lebih strategis antara Indonesia dengan Kenya.

Kala itu Luhut menyampaikan keinginan Indonesia untuk dapat bekerja sama lebih erat dengan Afrika untuk isu-isu strategis seperti transisi energi, transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, dan industrialisasi.