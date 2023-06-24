Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Sebut Pertamina Bakal Bangun Kilang Minyak di Kenya

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |09:28 WIB
Luhut Sebut Pertamina Bakal Bangun Kilang Minyak di Kenya
Pertamina Bakal Bangun Kilang di Kenya. (Foto: okezone.com/PHE)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan PT Pertamina (Persero) akan membangun kilang minyak (refinery) di Kenya.

"Tadi mengenai Afrika. Jadi Pertamina akan masuk, diminta oleh Kenya untuk membangun oil refinery di sana. Karena mereka captive. Kemudian kita melihat ada peluang membawa minyak mentahnya juga ke Indonesia," kata Luhut, dikutip dari Antara, Sabtu (24/6/2023).

Adapun opsi untuk bisa mengimpor minyak bumi Kenya ke Indonesia dilakukan menyusul kebutuhan BBM yang masih tinggi di Tanah Air.

"Minyak mereka yang ke kita, karena kita masih perlu," imbuhnya.

Karena masih dibahas, Luhut mengaku belum tahu potensi produksi kilang yang akan dibangun di Kenya.

"Belum tahu, tadi kita masih finalisasi, masih ketemu lagi kalau nggak keliru," katanya.

Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Nairobi, Kenya, Januari 2023 lalu, Luhut mengajak Presiden Kenya William Samoei Ruto untuk bersama-sama meningkatkan kerja sama ekonomi yang lebih strategis antara Indonesia dengan Kenya.

Kala itu Luhut menyampaikan keinginan Indonesia untuk dapat bekerja sama lebih erat dengan Afrika untuk isu-isu strategis seperti transisi energi, transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, dan industrialisasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174173/bbm_pertamina-PSbh_large.jpg
Kandungan Etanol di BBM, Pertamina: Praktik Internasional Energi Rendah Emisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173900/motogp-kL3q_large.jpeg
MotoGP 2025 Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia Bisa Gerakkan Roda Ekonomi, Perputaran Rp4,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172102/pertamina-hqUW_large.jpg
Jadi Powerhouse Ekonomi, Ini Tugas Pertamina Salurkan BBM dan LPG ke Seluruh RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/455/3171581/hasan_nasbi-16hF_large.jpg
Segini Gaji yang Diterima Hasan Nasbi sebagai Komisaris Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171149/bahlil-ywpM_large.jpg
Bahlil Sentil Pertamina: Tingkatkan Pelayanan dan Kualitas BBM! Jangan Kalah dari Swasta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171145/dirut_pertamina-Euda_large.jpg
Dirut Pertamina soal Impor BBM Satu Pintu, Jamin Transparansi Harga dengan SPBU Swasta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement