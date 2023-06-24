Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapasitas Ditingkatkan hingga 60 Ton, Dermaga Pelabuhan Gilimanuk Tampung Kapal Besar

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |12:20 WIB
Kapasitas Ditingkatkan hingga 60 Ton, Dermaga Pelabuhan Gilimanuk Tampung Kapal Besar
Dermaga Pelabuhan Gilimanuk Tampung Kapal Besar. (Foto: Okezone.com/ASDP)
A
A
A

JAKARTA - Infrastruktur Pelabuhan Gilimanuk, khususnya Dermaga IV (Ponton) ditingkatkan yang awalnya berkapasitas 10 ton menjadi Dermaga Movable Bridge (MB) dengan kapasitas 60 ton.

"Ini menjadi harapan seluruh pihak, dengan adanya peningkatan kapasitas dari dermaga Ponton menjadi MB, maka infrastruktur Pelabuhan Gilimanuk akan semakin mumpuni dan dapat melayani kapal-kapal berukuran besar," kata Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Ira menambahkan, adapun proyek ini ditargetkan akan selesai pada akhir November 2023, sehingga dapat beroperasi saat layanan Angkutan Natal dan Tahun Baru mendatang.

Peningkatan kapasitas dermaga ini dilakukan atas kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dan PT PP (Persero) Tbk dalam proyek peningkatan kapasitas dermaga IV (Ponton) Pelabuhan Gilimanuk, menjadi dermaga Moveable Bridge (MB).

Ira menyampaikan apresiasi atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan Pemerintah Jembrana untuk terlibat dalam proyek penguatan infrastruktur pelabuhan ini.

"Dengan ini kami juga ikut menjadi corporate citizen dalam hal meningkatkan konektivitas Pulau Bali khususnya Kabupaten Jembrana, tidak hanya akses mobilitas masyarakat dan logistik, tetapi juga mendukung kemajuan pariwisata di Kawasan Bali Barat ini," tutur Ira.

Dermaga Ponton Pelabuhan Gilimanuk yang semula hanya dapat melayani kapal hingga 2.000 GRT, akan bertransformasi menjadi Dermaga MB yang memiliki kapasitas 4.000 GRT. Panjang dermaga juga akan ditambahkan dari 24 meter menjadi 75 meter dan trestle dari 25 meter menjadi 75 meter dengan fasilitas yang mencakup 3 unit Mooring Dolphin dan 5 unit bolder.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/320/3162208/pelabuhan-oLfs_large.jpg
Data Manifest di Pelabuhan Diperketat, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/320/3156086/pelabuhan-O3gK_large.jpg
Pengusaha Buka Suara soal Macet Parah di Pelabuhan Ketapang Imbas 15 Kapal Dilarang Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/320/3153535/kapal_asdp-W7tk_large.jpg
Alur Pelabuhan Dikeruk, Penyeberangan Bengkulu-Enggano Kembali Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151264/pelabuhan-yctf_large.jpg
558 Ribu Tiket Terjual, Diskon Tarif Pelabuhan Tingkatkan Penyeberangan saat Libur Sekolah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151230/pelabuhan-kImL_large.jpg
Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Kembali Beroperasi Kembali pada Awal Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151219/pelabuhan-Y0U6_large.jpg
Pelabuhan di Indonesia Jadi Etalase Ekonomi Perikanan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement