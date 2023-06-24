Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Orang Indonesia Punya Rekening Bank Semakin Banyak, Ini Buktinya

Michelle Natalia , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |15:17 WIB
Orang Indonesia Punya Rekening Bank Semakin Banyak, Ini Buktinya
Orang Indonesia Semakin Banyak Punya Rekening Bank. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

BALI - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mencatat negara-negara berkembang menunjukkan peningkatan yang besar dalam inklusi keuangan. Meski masih ada tantangan yang muncul dalam pengembangannya.

Data terbaru dari Global Financial Index di tahun 2022 menunjukkan bahwa kepemilikan rekening di negara berkembang dan berpendapatan tinggi menunjukkan progress yang signifikan.

"Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, inklusi keuangan juga terus meningkat dan kami masih memiliki ruang yang luas untuk terus berekspansi, meski masih membutuhkan pengembangan dan pembangunan lebih lanjut," ujar Filianingsih dalam Webinar Global Partnership for Financial Inclusion Symposium di Bali, Sabtu (24/6/2023).

Menurutnya, kepemilikan rekening telah meningkat dengan stabil sejak 19,6% di tahun 2011, mencapai 65,4% di tahun 2021. Hanya saja, ini masih belum mencapai target 80% kepemilikan rekening di 2024.

Di sisi lain, literasi keuangan meningkat dari 21.84% di 2013 menjadi 49,68% di 2022. Hanya saja, disparitas antara kepemilikan rekening dan literasi keuangan masih signifikan di 15,7%.

"Di sektor finansial, infrastruktur digital publik (DPI) membuka peluang untuk memajukan inklusi keuangan," ungkap Filianingsih.

Halaman:
1 2

