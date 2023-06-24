Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI: Inovasi Digital Jadi Sumber Baru Kesejahteraan

Michelle Natalia , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |17:32 WIB
BI: Inovasi Digital Jadi Sumber Baru Kesejahteraan
BI Soal Inovasi Digital Indonesia. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menilai ekonomi dan keuangan digital menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Akselerasi dari ekonomi dan keuangan digital akan menghasilkan kesempatan dan juga partisipasi ekonomi yang dapat diakses secara setara.

"Ketika diatur dengan baik, kami percaya bahwa inovasi digital bisa menjadi sumber baru dari kesejahteraan," ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta, dalam Webinar Global Partnership for Financial Inclusion Symposium di Bali, Sabtu (24/6/2023).

Potensi Indonesia untuk mendapatkan manfaat dari potensi digital juga sangat berlimpah. Hampir 70% dari populasi Indonesia berada dalam kelompok umur 15-64 tahun.

Ini dimungkinkan dengan digitalisasi yang juga mendukung infrastruktur seperti kota elektrik, internet berkecepatan tinggi, dan juga smartphone.

"Infrastruktur dan layanan ini juga menjadi terdistribusikan secara lebih merata, mudah diakses, dan juga terjangkau. Indonesia sendiri adalah negara keempat di dunia dengan pengguna internet terbanyak," tambah Filianingsih.

