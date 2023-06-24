Sri Mulyani Kagum dengan Aktivis Wanita Muda Indonesia Melati Wijsen

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berkesempatan bertemu dengan Melati Wijsen di Paris Summit.

Melati adalah sosok perempuan muda Indonesia yang aktivitas advokasinya di bidang lingkungan sudah mendunia.

5 tahun lalu atau pada 2018, dirinya sudah pernah bertemu Melati dan Isabel Wijsen yang ikut mengisi acara annual meeting World Bank-IMF di Bali dengan program “Bye Bye Plastic Bags” yang mendorong gerakan Bali bebas plastik.

"Melati dan Isabel mendirikan gerakan tersebut sejak usia 10-12 tahun hebat dan mengagumkan ya!" ungkap Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Paris, Sabtu (24/6/2023).

Melati menjadi salah satu dari perempuan menginspirasi terkemuka (ten most inspiring women) menurut Forbes.

Melati juga termasuk dalam CNN Heroes Young Wonders, dan menjadi pembicara di TED dan UN (United Nations - PBB).

"Saya memperkenalkan Melati ke Melinda French Gates. Perempuan-perempuan bintang dalam pertemuan di Paris Summit," ucap Sri.