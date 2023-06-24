Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Pemilik Maskapai SAM Air yang Pesawatnya Jatuh di Pegunungan Papua

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |19:05 WIB
Ternyata Ini Pemilik Maskapai SAM Air yang Pesawatnya Jatuh di Pegunungan Papua
Pesawat SAM Air Jatuh di Pegunungan Papua. (Foto: Okezone.com/ISt)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini pemilik maskapai SAM Air yang pesawatnya jatuh di Pegunungan Papua. Kecelakaan pesawat terbang kembali terjadi.

Kali ini pesawat Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air dengan nomor penerbangan PK-SMW dikabarkan telah hilang kontak pada siang hari di Papua Pegunungan pada Jumat (23/6/2023). Pesawat tersebut kabarnya membawa enam orang penumpang termasuk pilot dan kopilot.

Kabar jatuhnya pesawat SAM Air membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai siapa pemiliknya. Ternyata ini pemilik maskapai SAM Air yang pesawatnya jatuh di Papua Pegunungan.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (24/6/2023), maskapai SAM Air merupakan milik H. Wagus Hidayat. Dia merupakan pria kelahiran Wamena, Papua pada 16 Agustus 1975.

H Wagus Hidayat merupakan sosok pekerja keras. Sebelum terjun ke dunia aviasi, ia rupanya pernah menjadi kondektur bus di Makassar dan menjadi penjual bensin botolan di Puncak Jaya. Wagus Hidayat juga pernah mencoba menjadi pedagang sirih pinang di Wamena.

Dia kemudian mencoba peruntungan di dunia aviasi dengan mengikuti jejak Susi Pudjiastuti, pemilik Susi Air. Wagus Hidayat mengembangkan bisnis penerbangannya di Papua.

Pada 2019 lalu, perusahaannya berhasil mendapatkan izin operasional penerbangan udara (Air Operation Certificate/ AOC) nomor 135-064 dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160809/penumpang_pesawat-cY6x_large.jpg
Ibu Hamil Naik Pesawat? Simak Tips dan Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157591/erupsi-CkgQ_large.png
Mengapa Penerbangan Bisa Dibatalkan Saat Gunung Erupsi? Ini Bahayanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/455/3149683/saudia_airlines-GaDT_large.jpg
Siapa Pemilik Saudia Airlines yang Diancam Bom Kedua Kali saat Angkut Jamaah Haji?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/320/3149305/ancaman_bos_pesawat-xIAK_large.jpg
Kemenhub Pastikan Ancaman Teror Bom Pesawat Jamaah Haji di Saudia Airlines Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148297/garuda-wJXn_large.jpg
Penerbangan Garuda Indonesia Berjalan Normal meski Gunung Lewotobi Erupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148289/penumpang_pesawat-U5jk_large.jpg
Gunung Lewotobi Erupsi, 32 Penerbangan Dibatalkan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement