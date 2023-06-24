Ternyata Ini Pemilik Maskapai SAM Air yang Pesawatnya Jatuh di Pegunungan Papua

JAKARTA - Ternyata ini pemilik maskapai SAM Air yang pesawatnya jatuh di Pegunungan Papua. Kecelakaan pesawat terbang kembali terjadi.

Kali ini pesawat Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air dengan nomor penerbangan PK-SMW dikabarkan telah hilang kontak pada siang hari di Papua Pegunungan pada Jumat (23/6/2023). Pesawat tersebut kabarnya membawa enam orang penumpang termasuk pilot dan kopilot.

Kabar jatuhnya pesawat SAM Air membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai siapa pemiliknya. Ternyata ini pemilik maskapai SAM Air yang pesawatnya jatuh di Papua Pegunungan.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (24/6/2023), maskapai SAM Air merupakan milik H. Wagus Hidayat. Dia merupakan pria kelahiran Wamena, Papua pada 16 Agustus 1975.

H Wagus Hidayat merupakan sosok pekerja keras. Sebelum terjun ke dunia aviasi, ia rupanya pernah menjadi kondektur bus di Makassar dan menjadi penjual bensin botolan di Puncak Jaya. Wagus Hidayat juga pernah mencoba menjadi pedagang sirih pinang di Wamena.

Dia kemudian mencoba peruntungan di dunia aviasi dengan mengikuti jejak Susi Pudjiastuti, pemilik Susi Air. Wagus Hidayat mengembangkan bisnis penerbangannya di Papua.

Pada 2019 lalu, perusahaannya berhasil mendapatkan izin operasional penerbangan udara (Air Operation Certificate/ AOC) nomor 135-064 dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.