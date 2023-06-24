Daftar 10 Orang Terkaya di Thailand 2023

JAKARTA - 10 orang terkaya di Thailand 2023, di antaranya Dhanin Chearavanont, Sarath Ratanavadi hingga Prayudh Mahagitsiri.

Thailand dikenal sebagai negara yang menjadi pusat dari berbagai perusahaan swasta yang dimiliki oleh sejumlah miliarder.

Lantas, siapa saja orang terkaya di Thailand? Berikut daftarnya dikutip Okezone melalui CaproAsia, Sabtu (24/6/2023).

1. Dhanin Chearavanont

Kekayaan bersih yang dimiliki mencapai angka USD14,9 miliar atau sekitar Rp223,5 triliun. Sumber kekayaan berasal dari berbagai industri.

2. Charoen Sirivadhanabhak

Kekayaan bersih yang dimiliki mencapai angka USD14,8 miliar atau sekitar Rp222,0 triliun. Sumber kekayaan berasal dari bisnis alkohol dan real estate.

3. Sarath Ratanavadi

Kekayaan bersih yang dimiliki mencapai angka USD12,3 miliar atau sekitar Rp184,5 triliun. Sumber kekayaan berasal dari bisnis alkohol dan energi.

4. Sumet Jiaravanon

Kekayaan bersih yang dimiliki mencapai angka USD6 miliar atau sekitar Rp90 triliun. Sumber kekayaan berasal dari berbagai bisnis industri.

5. Jaran Chiaravanont

Kekayaan bersih yang dimiliki mencapai angka USD5,9 miliar atau sekitar Rp88,5 triliun. Sumber kekayaan berasal dari berbagai bisnis industri.

6. Vanich Chaiyawan

Kekayaan bersih yang dimiliki mencapai angka USD3,9 miliar atau sekitar Rp58,5 triliun. Sumber kekayaan berasal dari bisnis asuransi hingga minuman.

7. Somurai Jaruphnit

Kekayaan bersih yang dimiliki mencapai angka USD3,9 miliar atau sekitar Rp58,5 triliun. Sumber kekayaan berasal dari berbagai industri.