Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar 10 Orang Terkaya di Thailand 2023

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |07:33 WIB
Daftar 10 Orang Terkaya di Thailand 2023
10 Orang Terkaya Thailand. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 10 orang terkaya di Thailand 2023, di antaranya Dhanin Chearavanont, Sarath Ratanavadi hingga Prayudh Mahagitsiri.

Thailand dikenal sebagai negara yang menjadi pusat dari berbagai perusahaan swasta yang dimiliki oleh sejumlah miliarder.

Lantas, siapa saja orang terkaya di Thailand? Berikut daftarnya dikutip Okezone melalui CaproAsia, Sabtu (24/6/2023).

1. Dhanin Chearavanont

Kekayaan bersih yang dimiliki mencapai angka USD14,9 miliar atau sekitar Rp223,5 triliun. Sumber kekayaan berasal dari berbagai industri.

2. Charoen Sirivadhanabhak

Kekayaan bersih yang dimiliki mencapai angka USD14,8 miliar atau sekitar Rp222,0 triliun. Sumber kekayaan berasal dari bisnis alkohol dan real estate.

3. Sarath Ratanavadi

Kekayaan bersih yang dimiliki mencapai angka USD12,3 miliar atau sekitar Rp184,5 triliun. Sumber kekayaan berasal dari bisnis alkohol dan energi.

4. Sumet Jiaravanon

Kekayaan bersih yang dimiliki mencapai angka USD6 miliar atau sekitar Rp90 triliun. Sumber kekayaan berasal dari berbagai bisnis industri.

5. Jaran Chiaravanont

Kekayaan bersih yang dimiliki mencapai angka USD5,9 miliar atau sekitar Rp88,5 triliun. Sumber kekayaan berasal dari berbagai bisnis industri.

6. Vanich Chaiyawan

Kekayaan bersih yang dimiliki mencapai angka USD3,9 miliar atau sekitar Rp58,5 triliun. Sumber kekayaan berasal dari bisnis asuransi hingga minuman.

7. Somurai Jaruphnit

Kekayaan bersih yang dimiliki mencapai angka USD3,9 miliar atau sekitar Rp58,5 triliun. Sumber kekayaan berasal dari berbagai industri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173939/orang_kaya-w8xp_large.png
Daftar 4 Konglomerat Indonesia Pemilik Ekspedisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/455/3170272/harta_kekayaan_anies_dan_mahfud_md-bKov_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menko Polkam Baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/455/3169726/harta_kekayaan_raffi_ahmad-1zJW_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menpora Baru Raffi Ahmad dengan Taufik Hidayat, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3168005/harta_kekayaan_nadiem_makarim-vj0w_large.jpg
Tersangka Korupsi Laptop, Nadiem Makarim Ternyata Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167696/harta_kekayaan_nadiem_makarim-j6Yo_large.jpg
Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Laptop, Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/455/3167506/harta_kekayaan_pengemis_di_india-xWUk_large.jpg
Harta Kekayaan Bharat Jain, Pengemis Terkaya di Dunia Berharta Rp14 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement