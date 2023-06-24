Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kenapa Harga Tumbler Corkcicle Bisa Tembus Lebih dari Rp1 Juta?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |13:24 WIB
JAKARTA - Kenapa harga tumbler Corkcicle bisa tembus lebih dari Rp1 juta menjadi fenomena masyarakat. Sejak botol minum ini viral di media sosial Tik Tok banyak warganet mempertanyakan keunggulannya.

Corkcicle merupakan merk perlengkapan minum asal Amerika Serikat. Awalnya merk botol ini hanya mengeluarkan tempat pendingin wine. Co-Founder Corkcicle Stephen Bruner kemudian terinspirasi untuk membuat tabung yang dapat yang dapat menyimpan wine lebih lama.

Masyarakat menyukai konsep tersebut hingga rilis tumbler Corkcicle. Dengan Corkcicle masyarakat dapat membawa wine kemanapun dan tetap dingin.

Harga Corkcicle dibandrol kisaran harga Rp 400 ribuan sampai Rp 1 Jutaan tergantung dari jenis botol.

Melansir Tumbleries, Sabtu (24/6/23) harga tumbler Corkcicle bisa tembus lebih dari Rp1 juta karena kualitas bahan dan desain superios. Corkcicle terbuat dari stainless tahan karat berinsulasi vakum pendingin ganda yang menjaga minuman tetap dingin selama 25 jam dan panas 12 jam.

Tumbler Corkcicle ideal untuk menyimpan minuman panas dan dingin karena sifat isolasinya. Dengan begitu tumbler ini dapat menyimpan minuman beralkohol dan non-alkohol lebih baik dari botol minum lainnya.

Bagian luar tumbler ini juga memiliki lapisan bubuk eksklusif membuat bodi botol tahan keringat. Sehingga tumbler tidak menyisakan bekas cincin air di meja. Bagian bawah tumbler anti slip sehingga tidak ada lagi tumpahan minuman.

Tutup bagian atas terkunci rapat jadi tidak perlu khawatir tumble terbuka tiba-tiba saat dimasukan kedalam tas.

