Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ini Cara Tingkatkan Skill Tenaga Kerja Konstruksi RI

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |13:08 WIB
Ini Cara Tingkatkan Skill Tenaga Kerja Konstruksi RI
Cara Tingkatkan Skill Pekerja Konstruksi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Tenaga kerja konstruksi Indonesia menunjukkan keahliannya dalam pembangunan proyek infrastruktur. Pemerintah juga berupa meningkatkan sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

"Meningkatnya skill kompetensi bagi pekerja konstruksi agar dapat memenuhi standar yang dibutuhkan oleh beberapa industri Tanah Air, tentunya ini sangat positif sekali," ucap Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pembina jasa konstruksi berupaya keras untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi.

Selain itu, Kementerian PUPR memiliki program-program yang matang dan amat bermanfaat bagi kompetensi para tenaga kerja konstruksi Indonesia. Selain itu pula untuk menjamin mutu pekerjaan konstruksi serta kehandalan sektor konstruksi maka sertifikasi atau pelatihan di bidang jasa konstruksi diwajibkan dalam Undang-Undang No.02 Tahun 2017 dengan demikian tenaga kerja konstruksi harus memiliki sertifikat konstruksi terampil.

Sementara itu, Dirjen Bina Konstruksi menyampaikan kegiatan lomba tenaga kerja konstruksi juga untuk memberikan apresiasi terhadap tenaga kerja yang berprestasi dan memotivasi tenaga kerja untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/470/3005066/ternyata-australia-bangun-infrastruktur-pakai-produk-konstruksi-ri-j3xrYVpQNh.jpg
Ternyata Australia Bangun Infrastruktur Pakai Produk Konstruksi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/470/2996505/rupiah-melemah-ke-rp16-200-per-usd-biaya-konstruksi-di-ri-membengkak-73s97c3XpM.jpg
Rupiah Melemah ke Rp16.200 per USD, Biaya Konstruksi di RI Membengkak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/18/470/2311545/jokowi-marah-soal-proyek-konstruksi-rp40-triliun-kalau-jembatan-ya-ambruk-CEM9fuI8Ex.jpg
Jokowi Marah soal Proyek Konstruksi Rp40 Triliun, Kalau Jembatan Ya Ambruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/09/470/2306837/tingkatkan-kualitas-sdm-konstruksi-agar-bangun-proyek-tak-asal-asalan-Ftx8VErKI6.jpg
Tingkatkan Kualitas SDM Konstruksi agar Bangun Proyek Tak Asal-asalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/02/470/2271599/geber-proyek-infrastruktur-ri-percepat-sertifikasi-tenaga-konstruksi-rh4GYWdw7R.jpg
Geber Proyek Infrastruktur, RI Percepat Sertifikasi Tenaga Konstruksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/17/470/2215386/menteri-basuki-ingatkan-kontraktor-soal-hak-pekerja-konstruksi-di-tengah-covid-19-lHSfn3XxbG.jpg
Menteri Basuki Ingatkan Kontraktor soal Hak Pekerja Konstruksi di Tengah Covid-19
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement