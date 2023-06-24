MNC Life Edukasi Pentingnya Perencanaan Dana Pendidikan Anak di HUT ke-25 Morula IVF

SURABAYA - PT MNC Life Assurance (MNC Life) menyampaikan pesan pentingnya perencanaan keuangan dan asuransi pada masyarakat. Utamanya bagi para orang tua untuk merencanakan dana pendidikan anak.

Hal inilah yang dilakukan PT MNC Life Assurance saat memberikan literasi keuangan kepada para orang tua dalam acara HUT ke-25 Morula IVF di Surabaya, Sabtu (24/6/2023).

Regional Sales Head PT MNC Life Assurance, Daniel Davendra mengatakan, perencanaan keuangan, khususnya terkait pendidikan sangat penting untuk menjamin anak mendapat pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.

"Kami memberi edukasi pada para Sahabat Morula tentang perencanaan keuangan yang sesuai dengan keinginan mereka," katanya.

BACA JUGA: RS Mitra Keluarga Bekasi Timur Gelar Pelatihan ECG dan Literasi Keuangan Bersama MNC Life Assurance

Tumbuh kembang anak yang semakin kompleks, berbanding lurus dengan dana pendidikan yang juga berkembang. Ini menjadi penting untuk disiapkan oleh para orangtua sejak dini, agar anak-anak mereka tetap mendapatkan pendidikan yang baik. Apalagi setiap tahun biaya pendidikan tiap tahun mengalami kenaikan.