HOME FINANCE SMART MONEY

MNC Life Edukasi Pentingnya Perencanaan Dana Pendidikan Anak di HUT ke-25 Morula IVF

Lukman Hakim , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |18:10 WIB
MNC Life Edukasi Pentingnya Perencanaan Dana Pendidikan Anak di HUT ke-25 Morula IVF
MNC Life Edukasi Dana Pendidikan Anak. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

SURABAYA - PT MNC Life Assurance (MNC Life) menyampaikan pesan pentingnya perencanaan keuangan dan asuransi pada masyarakat. Utamanya bagi para orang tua untuk merencanakan dana pendidikan anak.

Hal inilah yang dilakukan PT MNC Life Assurance saat memberikan literasi keuangan kepada para orang tua dalam acara HUT ke-25 Morula IVF di Surabaya, Sabtu (24/6/2023).

Regional Sales Head PT MNC Life Assurance, Daniel Davendra mengatakan, perencanaan keuangan, khususnya terkait pendidikan sangat penting untuk menjamin anak mendapat pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.

"Kami memberi edukasi pada para Sahabat Morula tentang perencanaan keuangan yang sesuai dengan keinginan mereka," katanya.

Tumbuh kembang anak yang semakin kompleks, berbanding lurus dengan dana pendidikan yang juga berkembang. Ini menjadi penting untuk disiapkan oleh para orangtua sejak dini, agar anak-anak mereka tetap mendapatkan pendidikan yang baik. Apalagi setiap tahun biaya pendidikan tiap tahun mengalami kenaikan.

Halaman:
1 2
