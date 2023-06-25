IHSG Diprediksi Melemah ke 6.660 Jelang Libur Panjang 5 Hari

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi melemah pada awal pekan depan. Pelaku pasar dinilai masih wait and see melihat kondisi makro, terlebih didukung oleh perdagangan pekan depan yang hanya berlangsung selama dua hari.

Phinctraco Sekuritas Research membaca secara teknikal indeks komposit bergerak ke oversold area yang menunjukkan masih terdapat potensi tekanan.

"IHSG diperkirakan akan konsolidasi dengan kecenderungan melemah di rentang 6.620-6.660. Indikator MFI dan Stochastic RSI cenderung bergerak turun ke oversold area, diiringi pelebaran negative slope pada MACD," tulis laporan tersebut, Minggu (25/6/2023).

Pelaku pasar dalam negeri diperkirakan masih berfokus pada keputusan dan petunjuk dari bank-bank sentral besar di negara-negara barat terkait kebijakan moneternya. Riset memandang sebagian besar bank-bank sentral tersebut masih mengindikasikan tetap melanjutkan kebijakan moneter ketat untuk beberapa bulan kedepan.

Sementara itu, hari perdagangan yang lebih singkat pada pekan depan, menyusul libur nasional cuti bersama pada 28-30 Mei 2023 yang juga mendorong pembatasan pada aktivitas transaksi.