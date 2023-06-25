Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Life Gelar Literasi Keuangan untuk Dokter di RS Mitra Keluarga Bekasi

Didit Junaidi , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |11:57 WIB
MNC Life Gelar Literasi Keuangan untuk Dokter di RS Mitra Keluarga Bekasi
MNC Life (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTAMNC Life Assurance memberikan literasi keuangan untuk dokter di acara seminar ilmiah bersama rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Cikarang. Dalam acara seminar tersebut di sambut antusias dari peserta yang mayoritas para dokter umum yang berada di wilayah Bekasi.

Dalam acara seminar tersebut dihadiri oleh Dokter Faisal Adam sepesialis oknologi radiasi dan kebidanan dan kandungan konsuktan oknologi ginekologis. Lalu Dokter Rhabbi Chandra Hadinigrat serta Head Training Development MNC Life Assurance Arike Agung.

Head Training Development MNC Life Assurance Arike Agung mengatakan kali ini MNC Life bekerjasama dengan RS Mitra Keluarga diminta untuk bantu edukasi keuangan untuk dokter yang hadir di kegiatan tersebut.

Adapun lanjut dia materi yang di sampaikan mengenai surgey and chemotherapy treatment in cervical cancer dan overview of radiotherapy in management of cervical cancer.

“Serta diskusi kasus yang di hadiri oleh puluhan dokter,” katanya, Minggu (25/6/2023).

