Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Salim Ivomas (SIMP) Tebar Dividen Rp232,51 Miliar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |16:32 WIB
Salim Ivomas (SIMP) Tebar Dividen Rp232,51 Miliar
Saham SIMP (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Emiten minyak sawit mentah (CPO) dan produsen minyak goreng Indofood, PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) memutuskan pembagian dividen tunai sebesar Rp15 per saham atau total sebesar Rp232,51 miliar. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Dividen bakal digulirkan kepada 15,51 miliar saham yang beredar, menggunakan laba bersih keuangan tahun buku 2022 yang mencapai Rp1,19 triliun. Rasio pembagian dividen (DPR) emiten milik Grup Salim ini mencapai 19,40%, sekaligus tertinggi DPSnya sejak 2014.

"SIMP akan terus mengelola kegiatan usaha secara cermat, selaras dengan kondisi ekonomi dan pasar serta mengelola kegiatan operasi secara berkelanjutan. Grup SIMP tetap fokus pada peningkatan pengendalian biaya dan efisiensi serta peningkatan produktivitas," kata Direktur Utama SIMP Mark Wakeford dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (25/6/2023).

Sebagai informasi, laba bersih SIMP tahun lalu tumbuh 20,99% yoy dibandingkan 2021 senilai Rp990,40 miliar. Kondisi ini terjadi meskipun pendapatan dari kontrak dengan pelanggan melandai 9,4% yoy menjadi Rp17,7 triliun.

Kendati merosot, porsi pendapatan ekspor SIMP mengalami kenaikan, demikian juga penjualan produk CPO yang menjadi salah satu kontribusi utama pemasukan perseroan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/278/3175722/purbaya-iW4Z_large.jpg
Sebulan Jadi Menkeu, Purbaya Pamer IHSG Naik Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3175085/mnc_sekuritas-Ypjo_large.jpg
Selamat! 2 Galeri Investasi Binaan MNC Sekuritas Sabet Juara dalam Investor Protection Month 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/278/3174556/ihsg_menguat-9vQ5_large.jpg
IHSG Diprediksi Tembus 8.170 Pekan Depan, Ini Penopangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/278/3174610/ihsg-3c0o_large.jpg
11 Perusahaan Siap Go Public, BEI Singgung Kualitas IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/278/3174549/ihsg_menguat-6KF3_large.jpg
Investor Asing Jual Saham Rp3,1 Triliun, BBRI hingga BBCA Dilepas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/278/3173916/ihsg_menguat-OXas_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.070, Saham-Saham Ini Hijau
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement