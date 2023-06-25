Salim Ivomas (SIMP) Tebar Dividen Rp232,51 Miliar

JAKARTA - Emiten minyak sawit mentah (CPO) dan produsen minyak goreng Indofood, PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) memutuskan pembagian dividen tunai sebesar Rp15 per saham atau total sebesar Rp232,51 miliar. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Dividen bakal digulirkan kepada 15,51 miliar saham yang beredar, menggunakan laba bersih keuangan tahun buku 2022 yang mencapai Rp1,19 triliun. Rasio pembagian dividen (DPR) emiten milik Grup Salim ini mencapai 19,40%, sekaligus tertinggi DPSnya sejak 2014.

"SIMP akan terus mengelola kegiatan usaha secara cermat, selaras dengan kondisi ekonomi dan pasar serta mengelola kegiatan operasi secara berkelanjutan. Grup SIMP tetap fokus pada peningkatan pengendalian biaya dan efisiensi serta peningkatan produktivitas," kata Direktur Utama SIMP Mark Wakeford dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (25/6/2023).

Sebagai informasi, laba bersih SIMP tahun lalu tumbuh 20,99% yoy dibandingkan 2021 senilai Rp990,40 miliar. Kondisi ini terjadi meskipun pendapatan dari kontrak dengan pelanggan melandai 9,4% yoy menjadi Rp17,7 triliun.

Kendati merosot, porsi pendapatan ekspor SIMP mengalami kenaikan, demikian juga penjualan produk CPO yang menjadi salah satu kontribusi utama pemasukan perseroan.