Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR, Siapa Paling Murah?

JAKARTA - Update harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR yang berlaku mulai Kamis (1/6/2023).

Dilansir dari situs resmi Pertamina, harga BBM RON 92 atau Pertamax saat ini dijual Rp 12.400 per liter dari sebelumnya Rp13.300 per liter atau turun RP 800 per liter.

Begitu pula dengan harga BBM Pertamax Turbo yang berubah dari harga sebelumnya Rp 15.000 per liter menjadi Rp 13.600 per liter.

Kemudian harga BBM jenis solar non subsidi seperti Dexlite yang mengalami perubahan dari sebelumnya Rp 13.700 per liter menjadi Rp 12.650 per liter. Sementara itu, untuk jenis BBM Pertamina Dex dari yang sebelumnya Rp 14.600 per liter menjadi Rp 13.250 per liter.

Tak hanya Pertamina, Shell juga menyesuaikan harga BBM nya, tercatat Shell Super yang sebelumnya Rp 13.990 menjadi Rp 12.630 atau turun Rp 1.360 per liter. Lalu Shell V-Power yang sebelumnya Rp 14.850 menjadi Rp 13.400 atau turun Rp 1.450 per liter.

Selanjutnya, Shell V-Power Diesel (CN 51) dari Shell dibanderol Rp 14.640 per liter menjadi Rp 13.290 atau turun Rp 1.350 per liter. Kemudian Shell V-Power Nitro+ yang semula Rp 15.120 kini menjadi Rp 13.670 atau turun Rp 1.450 per liter.