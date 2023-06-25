Cek Cara dan Syarat Masyarakat Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA – Manajemen KCIC buka suara terkait tata cara dan skema bagi masyarakat yang ingin mencoba menggunakan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB) saat ini masih dalam pembahasan.

Manajemen KCIC bersama seluruh stakeholder tengah mempersiapkan bagaimana mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan perjalanan KCJB saat dioperasikan di bulan Agustus 2023.

“Sesuai arahan pemerintah, masyarakat terdampak dari pembangunan KCJB akan menjadi prioritas untuk yang dilibatkan dalam perjalanan perdana KCJB bagi publik,” ujar Corporate Secretary Eva Chairunisa dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/6/2023).

Adapun terkait cara pendaftaran, syarat dan ketentuan, jadwal perjalanan, dan skema pelaksanaannya saat ini masih dalam proses pembahasan.

Manajemen KCJb akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait skema dan tata cara untuk dapat mengikuti perjalanan perdana KCJB di berbagai saluran informasi resmi yang tersedia.