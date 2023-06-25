Sumber Kekayaan Yevgeny Prigozhin, Bos Wagner Ingin Kudeta Putin Punya Harta Rp14 Triliun

JAKARTA – Sumber kekayaan Yevgeny Prigozhin, bos Wagner yang menarik diketahui. Bos kelompok tentara bayaran Rusia Wagner, Yevgeny Prigozhin selama beberapa tahun namanya tengah menyita perhatian.

Pasalnya, bersama dengan pasukan tentara bayarannya, dia selalu unjuk aksi di beberapa penjuru dunia sejak 2014 dan mengambil bagian dalam berbagai konflik di seluruh dunia, termasuk Libya, Suriah, Mali hingga Republik Afrika Tengah.

BACA JUGA: Orang Kaya Bakal Dapat Insentif Kendaraan Listrik

Wagner menjadi salah satu kekuatan yang diandalkan saat Rusia memutuskan untuk menyerang Ukraina. Selama bertahun-tahun, Prigozhin dan Grup Wagner telah banyak terlibat dalam usaha bisnis dan politik di Afrika, terutama di Republik Afrika Tengah dan Madagaskar. Di negara yang disebut pertama perusahaan asosiasinya, Lobaye Invest telah menambang emas, berlian dan berbagai mineral lainnya.

Selain menjadi bos kelompok tentara bayaran, Prigozhin juga ternyata pernah menjajal dan memiliki berbagai bisnis, mulai dari industri hiburan, perhotelan hingga kuliner. Siapa sebenarnya Yevgeny Prigozhin dan berapa total harta kekayaannya? Berikut Okezone rangkum melalui berbagai sumber, Minggu (25/6/2023).

Yevgeny Prigozhin lahir pada 1 Juni 1961 di kota yang saat itu bernama Leningrad, Uni Soviet Rusia. Sebagai pemuda, dia mengenyam pendidikannya di sekolaj asrama atletik, di mana dia berpartisipasi dalam ski lintas alam.