Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Terapkan Full QR Code untuk Solar Subsidi di Seluruh Indonesia

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |13:30 WIB
Pertamina Terapkan Full QR Code untuk Solar Subsidi di Seluruh Indonesia
Solar Subsidi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga kini telah menerapkan skema Full QR Code bagi pembelian produk Solar Subsidi di 514 Kota dan Kabupaten diseluruh Indonesia.

Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan bahwa saat ini Pertamina Patra Niaga setidaknya telah menyelesaikan 3 dari 5 tahapan Program Subsidi Tepat.

“Sejak 22 Juni, Subsidi Tepat khususnya untuk Solar Subsidi sudah diberlakukan skema Full QR Code. Artinya sudah 100% transaksi Solar Subsidi diseluruh wilayah di Indonesia wajib menunjukkan QR Code. Ini adalah tahapan ketiga dalam Program Subsidi Tepat, yakni masyarakat sudah mengutilisasi QR Code sebagai alat untuk verifikasi transaksi Solar Subsidi. Ini adalah tahap krusial dimana interaksi langsung dengan masyarakat terjadi,” jelas Mars Ega dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/6/2023).

Adapun tahap satu kata Mars Ega adalah tahap instalasi serta penyiapan infrastruktur digitalisasi di SPBU yang telah rampung di Desember 2020. Tahapan kedua adalah integrasi platform MyPertamina, didalamnya ada server, website, aplikasi, program promosi hingga media sosial yang telah dimulai sejak Juli 2022.

Mars Ega melanjutkan implementasi Full QR Code ini bertujuan untuk memudahkan dan menjaga masyarakat yang berhak agar lebih terjamin mendapatkan Solar Subsidi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174173/bbm_pertamina-PSbh_large.jpg
Kandungan Etanol di BBM, Pertamina: Praktik Internasional Energi Rendah Emisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173900/motogp-kL3q_large.jpeg
MotoGP 2025 Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia Bisa Gerakkan Roda Ekonomi, Perputaran Rp4,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172102/pertamina-hqUW_large.jpg
Jadi Powerhouse Ekonomi, Ini Tugas Pertamina Salurkan BBM dan LPG ke Seluruh RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/455/3171581/hasan_nasbi-16hF_large.jpg
Segini Gaji yang Diterima Hasan Nasbi sebagai Komisaris Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171149/bahlil-ywpM_large.jpg
Bahlil Sentil Pertamina: Tingkatkan Pelayanan dan Kualitas BBM! Jangan Kalah dari Swasta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171145/dirut_pertamina-Euda_large.jpg
Dirut Pertamina soal Impor BBM Satu Pintu, Jamin Transparansi Harga dengan SPBU Swasta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement