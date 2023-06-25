Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Beras Capai Rp11.830/Kg Jelang Idul Adha

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |14:05 WIB
Harga Beras Capai Rp11.830/Kg Jelang Idul Adha
Harga Beras (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga beras medium mulai menunjukkan tren yang cenderung stabil sebesar Rp11.830 per kg atau turun tipis 0,17% dibandingkan hari sebelumnya, menjelang perayaan Idul Adha 2023.

Dikutip Antara, Minggu (25/6/2023) pada Panel Harga Pangan milik Badan Pangan Nasionaldi Jakarta, Minggu, harga beras medium di tingkat pedagang eceran berkisar pada harga Rp11.800 per kg sejak 18 Juni. Secara rinci, pada 18 Juni harga beras medium adalah Rp11.820 per kg, lalu naik tipis menjadi Rp11.850 per kg pada 19, 20, dan 24 Juni.

Selain beras medium, harga beras premium di tingkat pedagang eceran juga cenderung stabil. Harga hari ini adalah Rp13.580 per kg, tak jauh berbeda dengan minggu lalu yang Rp13.540 per kg.

Tren kestabilan harga juga terlihat pada bawang merah yang hari ini Rp37.860 per kg atau turun tipis dibandingkan kemarin yang mencapai Rp37.930 per kg.

Begitu juga dengan harga bahan-bahan pangan lainnya yang cenderung stabil, seperti tepung terigu curah yang saat ini Rp11.070 per kg. Lalu, minyak goreng kemasan sederhana terpantau cukup stabil dengan harga hari ini sedikit turun ke Rp17.840.

Halaman:
1 2
