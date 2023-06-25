Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Cisumdawu Beroperasi, Jumlah Penumpang Bandara Kertajati Diprediksi Meningkat

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |14:46 WIB
Tol Cisumdawu Beroperasi, Jumlah Penumpang Bandara Kertajati Diprediksi Meningkat
Bandara Kertajati (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Kawasan Rebana (Cirebon Raya, Pelabuhan Patimban hingga Bandara Kertajati) Bernardus Djonoputro memprediksi jumlah penumpang di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, akan terus meningkat seiring dengan mulai beroperasinya Tol Cisumdawu.

“Persiapan Tol Cisumdawu sudah sampai Cipali dan akan beroperasi dalam beberapa minggu ini. Jadi, sudah tidak ada lagi isu konektivitas. Saya kira dalam beberapa waktu ke depan akan ada peningkatan yang cukup tajam,” ujar Bernardus dikutip Antara, Minggu (25/6/2023).

Menurut dia, masyarakat di wilayah Sumedang dan Bandung bisa mencapai Bandara Kertajati dalam waktu kurang lebih satu jam. Sebab, jarak antara Bandung ke Bandara Kertajati melalui Tol Cisumdawu berkisar 60 kilometer, lebih singkat dibandingkan dengan perjalanan melalui jalan arteri yang mencapai 180 kilometer.

Selain itu, Bernardus mengungkapkan rencana pembangunan sejumlah fly over untuk lebih memangkas waktu perjalanan menuju Bandara Kertajati.

“Saya kira ini jadi bukti bahwa Bandara Kertajati telah dipersiapkan dengan baik,” ujar Bernardus.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
