Ada Pasar Murah di 300 Titik Jelang Idul Adha dari Aceh hingga Papua

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (BPN) akan menggelar pasar murah serentak di lebih dari 300 titik lokasi yang tersebar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada Senin, 26 Juni 2023.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan BPN I Gusti Ketut Astawa mengatakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) ini dilaksanakan guna memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan jelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Iduladha.

"Masyarakat di sekitar provinsi dan kabupaten/kota pelaksana, bisa mendapatkan kebutuhan pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk mempersiapkan pelaksanaan hari raya Iduladha," kata Ketut dalam keterangan resmi, Minggu (25/6/2023).

Pelaksanaan Pasar Murah bakal menyediakan berbagai bahan pangan pokok dengan harga terjangkau atau di bawah harga pasar, seperti beras, telur, cabai, bawang merah, bawang putih, daging ayam, daging sapi, gula, minyak goreng, serta aneka sayuran dan buah-buahan.

BACA JUGA: Update Lengkap Harga BBM Pertamina di Seluruh SPBU Indonesia per 25 Juni 2023

"Berdasarkan data dan konfirmasi yang sudah masuk kepada kami per 24 Juni, telah terdaftar 333 titik lokasi pelaksanaan, yang terdiri dari 37 provinsi dan 296 kabupaten/kota. Jumlah ini masih bisa bertambah," lanjutnya.