HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Targetkan 13 Bendungan Baru Bakal Rampung Akhir 2023, Ini Daftarnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |18:08 WIB
Jokowi Targetkan 13 Bendungan Baru Bakal Rampung Akhir 2023, Ini Daftarnya
Bendungan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan hingga akhir tahun 2023 mendatang setidaknya ada 13 Bendungan baru yang pengerjaan konstruksinya dapat dirampingkan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan beberapa bendungan yang ditargetkan rampung 2023 ini antara lain Cipanas, Karian, Sepaku Semoi, Keureuto, Rukoh, Jlantah, Tiu Suntuk, Lausimeme, Sidan, Leuwikeris, Temef, Pamukkulu, dan Ameroro. Untuk bendungan Jlantah sendiri diperkirakan akan rampung pada akhir tahun 2023.

“Target untuk dapat diselesaikan pada akhir tahun 2023 mudah-mudahan dapat tercapai,” kata Menteri Basuki melalui keterangan tertulisnya, Minggu (25/6/2023).

Bendungan Jlantah memiliki kapasitas tampung 10,97 m3 yang bersumber dari aliran Sungai Jlantah dan Sungai Puru. Konstruksi bendungan didesain dengan tinggi 70 m (dari dasar sungai), panjang puncak 404 m, lebar puncak 12 m, dan elevasi puncak bendungan +690 m.

Direktur Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Adenan Rasyid mengatakan, bendungan ini dibangun sejak Juli 2019 oleh PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp965 miliar.

Halaman:
1 2
