HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Harga Sapi dan Kambing Kurban Jelang Idul Adha 2023

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |17:44 WIB
Ini Harga Sapi dan Kambing Kurban Jelang Idul Adha 2023
Hewan Kurban (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jelang Hari Raya Idul Adha masyarakat permintaan akan hewan ternak seperti kambing, sapi, dan domba cenderung mengalami peningkatan. Mengingat momentum tersebut menjadi bagian dari sunah untuk kaum muslim melaksanakan kurban.

Kementerian Pertanian memastikan pada tahun 2023 ini ketersediaan hewan-hewan kurban tersebut masih aman alias tidak mengalami kurang. Bahkan data dari Kementan mencatat produksi hewan ternak untuk kebutuhan kurban itu surplus.

Adapun ketersediaan hewan kurban secara nasional tahun 2023 berjumlah 3,2 juta ekor. Sedangkan kebutuhan hewan qurban tahun ini untuk masing-masing komoditas yakni sapi sebanyak 650.282 ekor, kerbau 16.327 ekor, kambing 743.672 ekor, dan untuk domba 332.770 ekor.

Sedangkan ketersediaan hewan kurban saat ini dalam kondisi cukup bahkan suprlus. Secara nasional baik sapi, kerbau, kambing maupun domba mencapai 2.737.996 ekor, sementara kebutuhan hewan kurban tahun ini diproyeksikan sebanyak 1.743.051 ekor atau meningkat 2 % dari tahun sebelumnya.

"Kementan tugas dan fungsinya menangani produksi," kata Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Nasrullah kepada MNC Portal, Minggu (25/6/2023).

