HOME FINANCE HOT ISSUE

Pelaut Dinilai Punya Peran Penting untuk Ekonomi RI

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |20:08 WIB
Pelaut Dinilai Punya Peran Penting untuk Ekonomi RI
Ekonomi RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa pelaut merupakan pekerja kunci yang memiliki peran penting sebagai tulang punggung perekonomian.

"Kita sepakat bahwa pelaut adalah pekerja kunci yang memiliki peran penting sebagai tulang punggung perekonomian sebuah negara, " kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha dikutip Antara, Minggu (25/6/2023).

Tema tersebut merupakan turunan dari tema Hari Pelaut Sedunia 2023 yang diusung International Maritime Organization (IMO), yaitu Seafarers Contribution to Protecting the Marine Environment.

Lebih lanjut, Arif mengatakan bahwa tema Oceans Worth Protecting tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan pelayaran dan perlindungan maritim di Indonesia.

"Ingat di kita itu masih sering terjadi pencemaran laut terutama di Bintan di sana berbatasan dengan Singapura hampir selalu terjadi tumpahan minyak. Oleh karena itu, saya minta teman-teman yang mengetahui adanya tumpahan minyak segera melaporkan," ujar Arif.

Telusuri berita finance lainnya
