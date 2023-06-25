Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengintip Harta Kekayaan 4 Jenderal Bintang 3

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |09:17 WIB
Mengintip Harta Kekayaan 4 Jenderal Bintang 3
Komjen Fadil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip harta kekayaan 4 jenderal bintang 3 yang digadang-gadang akan menggantikan posisi Komjen (Komisaris Jenderal) Gatot Eddy Pramono sebagai Wakil Kapolri.

Seperti yang diketahui, Komjen Gatot Eddy Pramono akan memasuki masa purnabakti pada 28 Juni 2023 mendatang. Dengan demikian, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membutuhkan wakil baru untuk mendampinginya dan sejauh ini terdapat empat jenderal bintang 3 yang diyakini akan menjadi pengganti Komjen Gatot Eddy Pramono.

Sebagai pejabat penyelenggara negara, empat jenderal tersebut wajib melaporkan harta kekayaannya di LHKPN KPK. Berikut harta kekayaan 4 jenderal bintang 3 yang telah dilaporkan di laman LHKPN yang dirangkum Okezone, Mingggu (25/6/2023).

1. Komjen Fadil Imran

Komjen Fadil Imran pertama kali melaporkan harta kekayaannya di laman LHKPN pada 24 November 2020 lalu saat masih menduduki kursi Kapolda Metro Jaya. Dalam laporan tersebut Komjen Fadil Imran memiliki kekayaan sebesar Rp4.250.777.533.

Komjen Fadil Imran kembali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2022 saat menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan dengan total harta Rp5.799.676.292.

Halaman:
1 2
