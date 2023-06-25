Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

RS Hermina (HEAL) Bangun Rumah Sakit di IKN pada Agustus 2023

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |19:08 WIB
RS Hermina (HEAL) Bangun Rumah Sakit di IKN pada Agustus 2023
IKN Nusantara (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Emiten saham Rumah Sakit Hermina PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) memberi kabar baru terkait rencana pembangunan RS di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Direktur HEAL Aristo Setiawidjaja mengatakan pihaknya bakal mulai melangsungkan pembangunan pada Agustus 2023.

"Perseroan akan bekerja sama dengan PT Bina Karya (Persero) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Badan Usaha Otoritas (BUO) yang berperan sebagai Master Developer," kata Aristo dalam keterangan, dikutip Minggu (25/6/2023).

Hingga saat ini, perseroan masih menunggu izin pembangunan awal rumah sakit. Pihaknya menargetkan awal pembangunan akan berlangsung pada Agustus 2023. Adapun masa konstruksi akan berlangsung sekitar 1 tahun, sehingga ditargetkan rampung pada Agustus 2023.

Untuk tahap pertama, HEAL akan membangun rumah sakit dengan kapasitas 100 tempat tidur.

