Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Cara Atur Gaya Hidup Hemat agar Bisa Jadi Kaya Raya

Hana Wahyuti , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |19:16 WIB
Ini Cara Atur Gaya Hidup Hemat agar Bisa Jadi Kaya Raya
Cara Gaya Hidup Hemat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengatur gaya hidup sehari-hari memang menjadi hal yang harus diterapkan disetiap masyarakat. Pemasukan yang diterima dengan pengeluaran yang dikeluarkan perlu diatur sebaik mungkin agar tetap bisa bertahan hidup.

Mengimbangi gaya hidup dari tahun ke tahun yang telah berkembang memang tidak akan ada habisnya. Setiap hari selalu ada sesuatu teknologi yang baru, terkadang tidak sedikit dari masyarakat menginginkan hal tersebut hanya karena ingin memenuhi sebatas gaya hidup.

Ternyata, meminimalisir gaya hidup bisa membuat seseorang menjadi lebih kaya dari waktu ke waktu.

Contohnya seperti menggunakan transportasi umum untuk sekedar pergi dan pulang kerja, bermain, dan lain-lain. Karena Anda hanya perlu menggeluarkan Rp3500 dalam sekali perjalanan jika menggunakan transportasi umum kereta api.

Mengutip dari video unggahan instagram Andrianmaulana seorang artis atau praktisi investasi membagikan tips hematnya di sosial media.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173939/orang_kaya-w8xp_large.png
Daftar 4 Konglomerat Indonesia Pemilik Ekspedisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/455/3170272/harta_kekayaan_anies_dan_mahfud_md-bKov_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menko Polkam Baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/455/3169726/harta_kekayaan_raffi_ahmad-1zJW_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menpora Baru Raffi Ahmad dengan Taufik Hidayat, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3168005/harta_kekayaan_nadiem_makarim-vj0w_large.jpg
Tersangka Korupsi Laptop, Nadiem Makarim Ternyata Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167696/harta_kekayaan_nadiem_makarim-j6Yo_large.jpg
Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Laptop, Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/455/3167506/harta_kekayaan_pengemis_di_india-xWUk_large.jpg
Harta Kekayaan Bharat Jain, Pengemis Terkaya di Dunia Berharta Rp14 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement