Ini Cara Atur Gaya Hidup Hemat agar Bisa Jadi Kaya Raya

JAKARTA - Mengatur gaya hidup sehari-hari memang menjadi hal yang harus diterapkan disetiap masyarakat. Pemasukan yang diterima dengan pengeluaran yang dikeluarkan perlu diatur sebaik mungkin agar tetap bisa bertahan hidup.

Mengimbangi gaya hidup dari tahun ke tahun yang telah berkembang memang tidak akan ada habisnya. Setiap hari selalu ada sesuatu teknologi yang baru, terkadang tidak sedikit dari masyarakat menginginkan hal tersebut hanya karena ingin memenuhi sebatas gaya hidup.

Ternyata, meminimalisir gaya hidup bisa membuat seseorang menjadi lebih kaya dari waktu ke waktu.

Contohnya seperti menggunakan transportasi umum untuk sekedar pergi dan pulang kerja, bermain, dan lain-lain. Karena Anda hanya perlu menggeluarkan Rp3500 dalam sekali perjalanan jika menggunakan transportasi umum kereta api.

Mengutip dari video unggahan instagram Andrianmaulana seorang artis atau praktisi investasi membagikan tips hematnya di sosial media.