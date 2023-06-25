Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Gelar Literasi Keuangan, MNC Life Edukasi Para Sahabat Morula

Lukman Hakim , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |21:49 WIB
Gelar Literasi Keuangan, MNC Life Edukasi Para Sahabat Morula
MNC Life (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life) memberikan literasi keuangan kepada para orang tua dalam acara HUT ke-25 Morula IVF di Surabaya pada Sabtu 24 Juni 2023 kemarin.

MNC Life sendiri memiliki produk asuransi tahapan pintar. Produk ini memberikan jaminan ketersediaan dana pendidikan dan perlindungan asuransi dalam satu paket. Produk ini memberikan nilai tunai pasti yang bisa digunakan orang tua untuk dana pendidikan anak sampai jenjang perguruan tinggi.

"Kami memberi edukasi pada para Sahabat Morula tentang perencanaan keuangan yang sesuai dengan keinginan mereka," kata Regional Sales Head PT MNC Life Assurance, Daniel Davendra, Minggu (25/6/2023).

Dia mengatakan perencanaan keuangan, khususnya terkait pendidikan sangat penting untuk menjamin anak mendapat pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Tumbuh kembang anak yang semakin kompleks, berbanding lurus dengan dana pendidikan yang juga berkembang. Ini menjadi penting untuk disiapkan oleh para orangtua sejak dini, agar anak-anak mereka tetap mendapatkan pendidikan yang baik. Apalagi setiap tahun biaya pendidikan tiap tahun mengalami kenaikan.

Halaman:
1 2
