Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Awal Perdagangan Turun Tipis ke 6.639

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |09:19 WIB
IHSG Awal Perdagangan Turun Tipis ke 6.639
IHSG Melemah di Awal Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah saat awal perdagangan. IHSG turun 0,01% ke level 6.639,51.

Di awal perdagangan, Senin (26/6/2023), indeks komposit tampak cukup volatile. Pada pukul 09.01 WIB, IHSG mampu rebound 0,01% di 6.640,66. Sebanyak 179 saham menguat, 123 melemah, dan 256 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp177,53 miliar, dari net-volume 411,29 juta saham yang diperdagangkan.

Sejumlah indeks lain bergerak variatif seperti indeks LQ45 turun 0,01% di 942,66, indeks JII melemah 0,12% di 543,47, indeks IDX30 menguat 0,04% di 490,14, dan indeks MNC36 menguat 0,08% di 359,44.

Sebagiann besar sektoral indeks tumbuh yakni nonsiklikal 0,11%, industri 0,26%%, infrastruktur 0,34%, properti 0,02%, bahan baku 0,05%, transportasi 0,81%, teknologi 0,05%, dan keuangan 0,40%. Sedangkan yang turun adalah siklikal 0,02%, energi 1,46%, dan kesehatan 0,27%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/28/278/2838344/2-hari-perdagangan-bei-di-pekan-ini-ihsg-melesat-tapi-transaksi-harian-turun-sMyLBvQL5G.jpg
2 Hari Perdagangan BEI di Pekan Ini, IHSG Melesat tapi Transaksi Harian Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/278/2837794/ihsg-sesi-i-melemah-0-04-ke-6-661-jelang-libur-panjang-Tqsa64Pk4k.JPG
IHSG Sesi I Melemah 0,04% ke 6.661 Jelang Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/278/2837677/ihsg-dibuka-naik-168-saham-menguat-pada-awal-perdagangan-hE1aQj0D43.jfif
IHSG Dibuka Naik, 168 Saham Menguat pada Awal Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/278/2837640/ihsg-berpotensi-balik-melemah-jelang-libur-panjang-idul-adha-UYJLR5DrTJ.jpg
IHSG Berpotensi Balik Melemah Jelang Libur Panjang Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/278/2837013/menu-saham-saat-ihsg-melemah-pada-perdagangan-hari-ini-i2iDmTvGDt.jfif
Menu Saham saat IHSG Melemah pada Perdagangan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/278/2837009/ihsg-diprediksi-lanjutkan-penurunan-ke-level-6-618-cQXzFlfLsv.jpg
IHSG Diprediksi Lanjutkan Penurunan ke Level 6.618
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement