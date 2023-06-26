IHSG Awal Perdagangan Turun Tipis ke 6.639

IHSG Melemah di Awal Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah saat awal perdagangan. IHSG turun 0,01% ke level 6.639,51.

Di awal perdagangan, Senin (26/6/2023), indeks komposit tampak cukup volatile. Pada pukul 09.01 WIB, IHSG mampu rebound 0,01% di 6.640,66. Sebanyak 179 saham menguat, 123 melemah, dan 256 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp177,53 miliar, dari net-volume 411,29 juta saham yang diperdagangkan.

Sejumlah indeks lain bergerak variatif seperti indeks LQ45 turun 0,01% di 942,66, indeks JII melemah 0,12% di 543,47, indeks IDX30 menguat 0,04% di 490,14, dan indeks MNC36 menguat 0,08% di 359,44.

Sebagiann besar sektoral indeks tumbuh yakni nonsiklikal 0,11%, industri 0,26%%, infrastruktur 0,34%, properti 0,02%, bahan baku 0,05%, transportasi 0,81%, teknologi 0,05%, dan keuangan 0,40%. Sedangkan yang turun adalah siklikal 0,02%, energi 1,46%, dan kesehatan 0,27%.