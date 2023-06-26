GOTO Rencanakan Private Placement Terbitkan 118 Miliar Saham

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) berencana melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau Private Placement. Adapun agenda ini diadakan sebagai kebutuhan modal kerja sekaligus refinancing.

GOTO berencana menerbitkan 118.436.392.950 lembar saham Seri A. Jumlah tersebut setara maksimum 10% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor GOTO.

Melalui prospektus, dikutip Senin (26/6/2023), GOTO juga akan kembali meminta restu pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dijadwalkan pada 30 Juni 2023, demikian sesuai jadwal yang diterbitkan. Mengingat tanggal tersebut merupakan bagian dari pekan libur panjang, perseroan belum memberikan konfirmasi terkait jadwal pengganti.

Sebagai informasi, GOTO sebelumnya telah mendapatkan restu RUPST sejak 28 Juni 2022, dan diberi waktu selama setahun penuh (28 Juni 2023) untuk melaksanakan private placement. Namun, hingga mendekati tenggat waktu, GOTO belum melaksanakan aksi korporasi tersebut.

"Dikarenakan perseroan masih terus mengkaji apakah akan melaksanakan serta opsi-opsi yang sesuai untuk melaksanakan PMTHMETD dengan memperhatikan kebutuhan serta kepentingan terbaik serta kondisi pasar," kata manajemen.

Manajemen memaparkan dana hasil aksi korporasi ini bakal mendukung kebutuhan modal kerja serta pelunasan melalui konversi atas utang perseroan, dengan rincian sebesar 25% dana private placement untuk GOTO dan anak usahanya, termasuk PT Tokopedia yang akan mendapatkan jatah 15%.