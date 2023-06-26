RUPST, Ini Susunan Komisaris-Direksi Cashlez Indonesia (CASH) Terbaru

JAKARTA - PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (CASH) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) telah menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Presiden Direktur CASH, Irianto Kusumadjaja mengatakan bahwa para pemegang saham telah menyetujui dua nama baru yang mengisi posisi komisaris dan satu nama baru dalam jajaran direksi.

“Pada jajaran Komisaris ada Edy Suryanto Sulistyo yang berpengalaman di Gojek dan David Fernando Audy yang juga berinvestasi di industri teknologi," kata Irianto dalam paparan publik, Senin (26/6/2023).

Melansir laman resmi perseroan, Edy Suryanto pernah ditunjuk Dewan Penasihat Manajemen tahun 2022 lalu.

Pengangkatan Edy sebagai Dewan Penasihat dalam rangka memberikan pertimbangan, nasihat, solusi bahkan membantu dalam pengambilan keputusan profesional kepada manajemen.