Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

RUPST, Ini Susunan Komisaris-Direksi Cashlez Indonesia (CASH) Terbaru

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |15:55 WIB
RUPST, Ini Susunan Komisaris-Direksi Cashlez Indonesia (CASH) Terbaru
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (CASH) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) telah menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Presiden Direktur CASH, Irianto Kusumadjaja mengatakan bahwa para pemegang saham telah menyetujui dua nama baru yang mengisi posisi komisaris dan satu nama baru dalam jajaran direksi.

 BACA JUGA:

“Pada jajaran Komisaris ada Edy Suryanto Sulistyo yang berpengalaman di Gojek dan David Fernando Audy yang juga berinvestasi di industri teknologi," kata Irianto dalam paparan publik, Senin (26/6/2023).

Melansir laman resmi perseroan, Edy Suryanto pernah ditunjuk Dewan Penasihat Manajemen tahun 2022 lalu.

 BACA JUGA:

Pengangkatan Edy sebagai Dewan Penasihat dalam rangka memberikan pertimbangan, nasihat, solusi bahkan membantu dalam pengambilan keputusan profesional kepada manajemen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/278/3175829/ihsg_sesi_i-9lkd_large.jpg
IHSG Sesi I Koreksi ke Level 8.229
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/278/3175780/ihsg-VjgR_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.259 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/278/3175358/ihsg_ditutup_melemah-QlRp_large.jpeg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.166 Usai Pelantikan Pejabat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/278/3175291/ihsg_sesi_i-6VPr_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke 8.127
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3175017/ihsg_sesi_i-3GLf_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.182
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3174963/ihsg_dibuka_menguat-DhRT_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Cetak Rekor, Sentuh 8.182
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement