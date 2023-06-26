KB Bukopin Syariah Targetkan Pertumbuhan Double Digit pada 2023

JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) menargetkan pertumbuhan bisnis mencapai double digit hingga akhir tahun 2023.

Hal ini diutarakan oleh Direktur Utama KBBS, Koko T Rachmadi usai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Dia melanjutkan bahwa perseroan menargetkan pertumbuhan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 11 hingga 12% pada 2023, sementara itu terkait laba dan aset, Bukopin Syariah juga optimistis dapat mencatatkan kinerja yang baik.

"Pertumbuhan hingga akhir tahun tetap kita canangkan di 2 digit tepatnya diangka belasan antara 11 - 12% baik dari sisi aset, pembiayaan, DPK. Kami optimis target tersebut bisa kami raih hingga akhir tahun ini," ujarnya Senin (26/6/2023).

Untuk informasi, di kuartal I 2023 KBBS membukukan laba bersih sebesar Rp3,16 miliar.

Jumlah ini meningkat sangat pesat dari Rp231 juta pada kuartal I 2022.